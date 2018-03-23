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IBM запускает блокчейн-решения для небольших предприятий
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IBM запускает блокчейн-решения для небольших предприятий 

BitCryptoNews 56 минут назад
Фото: BitCryptoNews
В IBM сообщили о запуске своего нового проекта — Blockchain Starter Plan, который позволит, по словам создателей, использовать блокчейн-технологии компаниям любого размера и масштаба. Пока проект будет находиться в стадии бета-версии, его использование для клиентов IBM будет бесплатным. Затем все желающие смогут воспользоваться 30-дневным пробным предложением. Авторы проекта сообщают, что он должен стать «дешевой альтернативой» уже существующему на рынке плану Big Blue, который также помогает предпринимателям развивать блокчейн. По словам Мари Виек, генерального директора IBM Blockchain, проект ее компании идеально подойдет для пилотных проектов и компаний, находящихся на ранних стадиях развития. Компания IBM работает с блокчейн-технологиями с 2015 года. В 2016 году корпорация начала тестировать блокчейн на самой себе, оптимизируя собственную финансовую работу.
Недавно IBM создала компьютер размером с крупинку соли, внедрила более 400 проектов. Наш колумнист Иван Маличенко рассказывает, как технология блокчейн модернизирует бизнес компаний, на примере компании IBM.
фото: IBM
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