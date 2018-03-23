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Сотрудники «Жилищника» починят спортивные площадки Тверского района
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Сотрудники «Жилищника» починят спортивные площадки Тверского района 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» в течение месяца починят спортивные площадки Тверского района. Об этом 22 марта сообщил Алексей Бочаров, заместитель директора организации по благоустройству.
— В апреле мы планируем привести в порядок все спортивные площадки, которые нуждаются в ремонте. В частности, на Долгоруковской улице, во дворе дома 5, будут заменены баскетбольные кольца. Кроме того, на улице Бутырский Вал, около здания 52, мы окрасим металлические ограждения по периметру всей площадки, — поделился планами Алексей Бочаров.
Кроме того, он отметил, что специалисты коммунальных служб при необходимости будут проводить текущий ремонт на всех требующих того спортивных площадках. На данный момент многие из объектов заледенели, так как в зимний период на их территории заливались горки. Теперь сотрудники коммунальной службы ждут потепления и момента, когда снег на площадках растает. После этого специалисты проверят резиновое покрытие и заменят его в случае необходимости.
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