Технику привлекут для проведения месячника в районе Якиманка

В рамках месячника в районе Якиманка, с 1 по 30 апреля, с территории вывезут весь снег. Планируется привлечь два погрузчика и семь самосвалов от различных столичных организаций.

— Ежедневно работают четыре самосвала и шесть погрузчиков, находящихся на балансе Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка». Дополнительную технику привлекут для расчистки всех дворов после обильных снегопадов, — пояснила глава управы Елена Макарова

Она отметила, что каждый день в уборке территорий участвует около 120 человек.

Глава управы рассказала, что для очистки кровель используется две вышки, находящиеся в собственности ГБУ «Жилищник», еще две — от другой организации.