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Технику привлекут для проведения месячника в районе Якиманка
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Технику привлекут для проведения месячника в районе Якиманка 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 56 минут назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках месячника в районе Якиманка, с 1 по 30 апреля, с территории вывезут весь снег. Планируется привлечь два погрузчика и семь самосвалов от различных столичных организаций.
— Ежедневно работают четыре самосвала и шесть погрузчиков, находящихся на балансе Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Якиманка». Дополнительную технику привлекут для расчистки всех дворов после обильных снегопадов, — пояснила глава управы Елена Макарова.
Она отметила, что каждый день в уборке территорий участвует около 120 человек.
Глава управы рассказала, что для очистки кровель используется две вышки, находящиеся в собственности ГБУ «Жилищник», еще две — от другой организации.
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