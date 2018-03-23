Букмекеров предложили штрафовать до 30 млн рублей за неуплату взносов детским спортивным организациям

За неуплату или неполную уплату отчислений от азартных игр общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам нарушители должны подвергаться административной ответственности.

Авторы инициативы напомнили, что Федеральным законом от 28 марта 2017 года №44-ФЗ обязал букмекеров в случае принятия ставок на российский спорт заключать соглашения со спортивными федерациями для финансирования субъектов детско-юношеского спорта и уплачивать целевые отчисления от азартных игр.

Между тем, как замечают парламентарии, по итогам III квартала прошлого года было заключено 176 соглашений с 28 общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами. На российский спорт принято ставок на сумму более 2,9 млрд рублей.

Но вместе с тем из 29 букмекерских компаний только 12 полностью выплачивают целевые отчисления, 8 организаций букмекерскую деятельность не осуществляют и, соответственно, не уплачивают целевые отчисления и 9 организаций отказались от заключения соглашений и уплаты целевых отчислений либо уплатили целевые отчисления не в полном объёме.

Законопроектом предлагается установить административную ответственность в размере 30 млн рублей, что в два раза больше установленной Законом № 44-ФЗ минимальной суммы целевых отчислений от азартных игр.

Депутаты также предложили прописать в законодательстве, что осуществление деятельности по организации азартных игр в игорной зоне с нарушением условий, предусмотренных разрешением на осуществление подобной деятельности, должно подразумевать наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Аналогичные меры предлагается установить и на букмекерских контор и тотализаторов, работающих с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

Грубое же нарушение букмекерами условий лицензии следует наказывать штрафом для должностных лиц в размере от 50 до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей или приостановлением деятельности на девяносто суток.

Наконец, неуплата или неполная уплата букмекером в установленный срок целевых отчислений от азартных игр в предусмотренном законодательством размере влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 70 тысяч рублей, а на юридических лиц — 30 миллионов рублей.