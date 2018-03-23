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Букмекеров предложили штрафовать до 30 млн рублей за неуплату взносов детским спортивным организациям
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Букмекеров предложили штрафовать до 30 млн рублей за неуплату взносов детским спортивным организациям 

Парламентская газета 53 минуты назад
Фото: Парламентская газета
За неуплату или неполную уплату отчислений от азартных игр общероссийским спортивным федерациям, профессиональным спортивным лигам нарушители должны подвергаться административной ответственности.
Соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях внесли на рассмотрение Госдумы вице-спикер палаты Игорь Лебедев и член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой (оба — ЛДПР).
Авторы инициативы напомнили, что Федеральным законом от 28 марта 2017 года №44-ФЗ обязал букмекеров в случае принятия ставок на российский спорт заключать соглашения со спортивными федерациями для финансирования субъектов детско-юношеского спорта и уплачивать целевые отчисления от азартных игр.
Между тем, как замечают парламентарии, по итогам III квартала прошлого года было заключено 176 соглашений с 28 общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами. На российский спорт принято ставок на сумму более 2,9 млрд рублей.
Но вместе с тем из 29 букмекерских компаний только 12 полностью выплачивают целевые отчисления, 8 организаций букмекерскую деятельность не осуществляют и, соответственно, не уплачивают целевые отчисления и 9 организаций отказались от заключения соглашений и уплаты целевых отчислений либо уплатили целевые отчисления не в полном объёме.
Законопроектом предлагается установить административную ответственность в размере 30 млн рублей, что в два раза больше установленной Законом № 44-ФЗ минимальной суммы целевых отчислений от азартных игр.
Депутаты также предложили прописать в законодательстве, что осуществление деятельности по организации азартных игр в игорной зоне с нарушением условий, предусмотренных разрешением на осуществление подобной деятельности, должно подразумевать наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
Аналогичные меры предлагается установить и на букмекерских контор и тотализаторов, работающих с нарушением условий, предусмотренных лицензией.
Грубое же нарушение букмекерами условий лицензии следует наказывать штрафом для должностных лиц в размере от 50 до 70 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 500 до 700 тысяч рублей или приостановлением деятельности на девяносто суток.
Наконец, неуплата или неполная уплата букмекером в установленный срок целевых отчислений от азартных игр в предусмотренном законодательством размере влечёт наложение штрафа на должностных лиц в размере от 50 до 70 тысяч рублей, а на юридических лиц — 30 миллионов рублей.
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