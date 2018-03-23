Ремонт асфальтобетонного покрытия на парковках планируется сделать в районе Якиманка

Сотрудники управы Якиманки подготовили план по благоустройству дворовых территорий. В районе отремонтируют асфальтобетонное покрытие на парковочных местах, стало известно 23 марта.

— Жители некоторых дворов просили нас о расширении стоянок. Конечно, мы стараемся учитывать их потребности и включать в план по благоустройству территорий создание новых карманов для машин. Кроме того, по ряду адресов требуется ремонт асфальта, — рассказала начальник отдела по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Янина Нагорняк.

Она пояснила, что в настоящее время еще не определили точный список адресов, по которым пройдут работы.