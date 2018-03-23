ЦБ готовит предложения по реализации послания Путина

"Предложения мы сейчас готовим, они будут разнообразные", — сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

По ее словам, очень важно говорить не только о долговом финансировании и инвестициях в кредит, но и о привлечении капитала. «Чего не хватает у нас в стране, это реально не хватает капитала. Нужно создать условия для того, чтобы развивались проекты именно с привлечением капитала, акционерного капитала, прозрачность корпоративного управления — это комплексная задача, и мы готовы с правительством обсуждать», — добавила глава ЦБ.