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ЦБ готовит предложения по реализации послания Путина
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ЦБ готовит предложения по реализации послания Путина 

РИА Новости 58 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. ЦБ РФ готовит разные предложения для реализации задач, поставленных президентом в послании к Федеральному собранию, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Предложения мы сейчас готовим, они будут разнообразные", — сказала она в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.
По ее словам, очень важно говорить не только о долговом финансировании и инвестициях в кредит, но и о привлечении капитала. «Чего не хватает у нас в стране, это реально не хватает капитала. Нужно создать условия для того, чтобы развивались проекты именно с привлечением капитала, акционерного капитала, прозрачность корпоративного управления — это комплексная задача, и мы готовы с правительством обсуждать», — добавила глава ЦБ.
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