Ещё
Ностальгия по видеокассетам: каких зрелищ жаждали советские граждане?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ностальгия по видеокассетам: каких зрелищ жаждали советские граждане? 

Мир24 59 минут назад
Захватывающие боевики, пикантная эротика, концерты западных звезд. Эти видео ворвались в жизнь советских людей и потрясли весь Союз. Стоимость одной кассеты равнялась месячной зарплате инженера, а на один магнитофон уходил годовой заработок учителя. Но эти траты не пугали граждан. Видеокассеты стали настоящим окном по ту сторону «Железного занавеса». Там исполняли модный танец брейк, осваивали новые приемы каратэ и копировали стиль мировых подиумов.
Неудивительно, что власти не раз пытались захлопнуть это «окно», разгоняя подпольные видеосалоны и отнимая бесценные аппараты. Как же удавалось обойти запреты тем, кто жаждал зрелищ? Узнаете в программе «Достояние республик» 24 марта в 10:15 на телеканале «МИР».
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM
Мир24: последние новости
Отравление в Волоколамске: неприятный запах улетучился Победителей конкурса «Моя страна – моя Россия» наградят на ПМЭФ-2018 Путин набрал почти 85% голосов на участках за пределами России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну111
Путин обратился к нации809
Савченко грозит «пожизненное»145
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ52
Вернем летнее время
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение