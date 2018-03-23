Ностальгия по видеокассетам: каких зрелищ жаждали советские граждане?

Захватывающие боевики, пикантная эротика, концерты западных звезд. Эти видео ворвались в жизнь советских людей и потрясли весь Союз. Стоимость одной кассеты равнялась месячной зарплате инженера, а на один магнитофон уходил годовой заработок учителя. Но эти траты не пугали граждан. Видеокассеты стали настоящим окном по ту сторону «Железного занавеса». Там исполняли модный танец брейк, осваивали новые приемы каратэ и копировали стиль мировых подиумов.

Неудивительно, что власти не раз пытались захлопнуть это «окно», разгоняя подпольные видеосалоны и отнимая бесценные аппараты. Как же удавалось обойти запреты тем, кто жаждал зрелищ? Узнаете в программе «Достояние республик» 24 марта в 10:15 на телеканале «МИР»

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