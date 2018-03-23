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Светофор отремонтировали на Беломорской улице
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Светофор отремонтировали на Беломорской улице 

Управа района Ховрино города Москвы 58 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
После обращения жителя района Ховрино на портал «Наш город» в порядок привели поврежденный светофор на Беломорской улице. Об устранении замечания отчитался руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.
«Указанные неисправности в работе светофорного объекта устранены. Устранено короткое замыкание сигнального кабеля», — говорится в ответе на портале.
Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (то)
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