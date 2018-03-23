Проект новой поликлиники на 600 мест для жителей Кудрово будет готов через год

23 марта был подписан госконтракт на проектирование новой поликлиники в Кудрово Всеволожского района Ленобласти . Медучреждение, в котором нуждается густонаселённая деревня, сможет принять 600 человек за раз. Об этом ivbg.ru сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, стоимость проектных работ составит 18,8 млн рублей, на их выполнение подрядчику отвели чуть больше года — 390 дней. Заказчиком выступает ГКУ «Управление строительства Ленинградской области».

Согласно заданию на проектирование, в пятиэтажном здании поликлиники будут расположены четыре поста скорой медпомощи, отделение неотложной помощи, круглосуточный травмпункт, девять участков детского отделения, центр здоровья для детей и матерей, дневной стационар на восемь коек. Для четырех машин скорой помощи предусмотрена одноэтажная пристройка с боксами.

Строительство новой поликлиники начнётся по окончании проектирования после выбора подрядчика в ходе конкурса, который будет объявлен позже.