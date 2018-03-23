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В Пензе оштрафовали руководителя автошколы за невключение бензина в стоимость обучения
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В Пензе оштрафовали руководителя автошколы за невключение бензина в стоимость обучения 

PNZdrive 59 минут назад
Фото: PNZdrive
В Пензе прокуратура во время проверки «Автошколы № 33» нашла нарушения в оказании образовательных услуг при подготовке водителей.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ, оплата стоимости за обучение вождению включает в себя траты на горюче-смазочные материалы, которые являются основной частью затрат при обучении. Соответственно стоимость бензина должна быть включена в стоимость оплаты за обучение в автошколе.
«В подписанных с автошколой договорах не прописана полная стоимость обучения по основной программе профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», поскольку оплата стоимости горюче-смазочных материалов не включена в стоимость оплаты обучения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Прокурор в отношении директора «Автошколы № 33» завел дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.30 КоАП РФ. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей. Руководителю организации внесено представление об устранении нарушений законодательства
Постановление в законную силу не вступило.
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