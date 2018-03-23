Как не стать жертвой «лжеветеринара»

В большинстве случаев недобросовестные ветеринары размещают свои объявления в сети интернет без сведений о местонахождении ветеринарной клиники и специалистах, оказывающих ветеринарные услуги. В своей рекламе они часто используют логотипы, сходные с наименованиями подразделений государственной ветеринарной службы города Москвы или хорошо зарекомендовавших себя частных ветеринарных клиник. При телефонном общении «лжеветеринары» навязывают оказание помощи животным исключительно на дому по низким ценам.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Комитет рекомендует гражданам ответственно относиться к рекламным объявлениям ветеринарных клиник и заблаговременно озаботиться выбором проверенных учреждений и специалистов для домашнего питомца.

Необходимо изучить отзывы владельцев животных, избегать ветеринарных специалистов, которые отказываются предоставлять какую-либо информацию о свой деятельности (наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, юридический и фактический адрес, прейскурант и т.п.). Выяснить данную информацию следует заранее (при первичном общении), так как на кону здоровье домашнего питомца.

С полным перечнем государственных ветеринарных учреждений можно ознакомиться на официальном сайте Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московское объединение ветеринарии» или на Портале отрытых данных Правительства Москвы

В государственной ветеринарной службе города Москвы функционирует подразделение неотложной ветеринарной помощи животным на дому, вызов которого осуществляется по телефону: 8 (495) 612-04-25 (круглосуточно).

Кроме того, диспетчеры службы могут посоветовать владельцам животных в какое ветеринарное учреждение города Москвы удобнее обратиться за ветеринарной помощью.