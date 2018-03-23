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Колледж из Войковского отметил 49-летие сотрудничества с Гохраном
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Колледж из Войковского отметил 49-летие сотрудничества с Гохраном 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
Делегация Колледжа предпринимательства №11, расположенного на Ленинградке, посетила торжественный вечер Гохрана России. Таким образом было отмечено 49-летие сотрудничества учреждений.
— Делегацию возглавил директор колледжа Вячеслав Шептуха, который в торжественной обстановке вручал почетные грамоты работникам Гохрана — наставникам наших студентов, — сообщили в колледже.
Напомним, отделение Колледжа информационных технологий №11 в Войковском (Центр информационно-коммуникационных технологий) находится по адресу: Ленинградское ш., д.13А. (жм)
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