Колледж из Войковского отметил 49-летие сотрудничества с Гохраном 

Делегация Колледжа предпринимательства №11, расположенного на Ленинградке, посетила торжественный вечер Гохрана России. Таким образом было отмечено 49-летие сотрудничества учреждений.
— Делегацию возглавил директор колледжа Вячеслав Шептуха, который в торжественной обстановке вручал почетные грамоты работникам Гохрана — наставникам наших студентов, — сообщили в колледже.
Напомним, отделение Колледжа информационных технологий №11 в Войковском (Центр информационно-коммуникационных технологий) находится по адресу: Ленинградское ш., д.13А. (жм)