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Главный федеральный инспектор по Пермскому краю уходит в отставку
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Главный федеральный инспектор по Пермскому краю уходит в отставку 

Новости Перми 50 минут назад
Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков в связи с переходом на другое место работы оставляет свой пост, объявив об уходе.
В своем обращении, которое распостранила пресс-служба ГФИ, Игорь Цветков пожелал Пермскому краю процветания и реализации всех самых смелых и перспективных проектов.
«Перехожу на другую работу, так сложилось. За два года совместной работы мы вместе сделали много хороших дел», — отметил Цветков.
Напомним, что до назначения в Прикамье, кадровый военный Игорь Цветков руководил пограничным управлением ФСБ по республике Ингушетия. При этом о новом месте работы в настоящее время ничего не известно.
О назначении нового главного федерального инспектора будет объявлено в понедельник, по сообщениям ряда СМИ им будет Сергей Половников, который ранее занимал должность федерального инспектора по Нижегородской области.
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