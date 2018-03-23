Главный федеральный инспектор по Пермскому краю уходит в отставку

Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Игорь Цветков в связи с переходом на другое место работы оставляет свой пост, объявив об уходе.

В своем обращении, которое распостранила пресс-служба ГФИ, Игорь Цветков пожелал Пермскому краю процветания и реализации всех самых смелых и перспективных проектов.

«Перехожу на другую работу, так сложилось. За два года совместной работы мы вместе сделали много хороших дел», — отметил Цветков.

Напомним, что до назначения в Прикамье, кадровый военный Игорь Цветков руководил пограничным управлением ФСБ по республике Ингушетия . При этом о новом месте работы в настоящее время ничего не известно.

О назначении нового главного федерального инспектора будет объявлено в понедельник, по сообщениям ряда СМИ им будет Сергей Половников, который ранее занимал должность федерального инспектора по Нижегородской области.

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