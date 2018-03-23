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Россия призывает Запад обсуждать волнующие вопросы в киберсфере за столом переговоров
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Россия призывает Запад обсуждать волнующие вопросы в киберсфере за столом переговоров 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Россия призывает Запад обсуждать волнующие вопросы в киберсфере за столом переговоров, а не делать ставку на бездоказательные обвинения публичного ресурса. Об этом заявил в пятницу заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин.
В Москве обратили внимание на «возобновившуюся в ФРГ шумиху и муссируемые в ее рамках тезисы о причастности России к якобы имевшему место взлому некими „российскими хакерами“ компьютерно-коммуникационных систем правительства ФРГ». «Утверждается, что в результате атаки пострадали чувствительные массивы служебной информации МИД и минобороны ФРГ», — добавил дипломат.
По словам Кожина, за долгие годы кампании на Западе по поводу так называемой российской киберугрозе «в Москву так и не поступило ни одного обращения с просьбой прояснить ситуацию, либо отреагировать на нее». «Вместо возможностей политического диалога, задействования дипломатических каналов, форматов партнерского взаимодействия спецслужб и правовой помощи по линии правоохранительных органов, что неоднократно предлагалось Россией, делается ставка на публичный ресурс, выдвижение обвинений в наш адрес, не подкрепленных какими-либо маломальскими серьезными уликами и доказательствами», — констатировал дипломат.
"С учетом этого создается впечатление, что антироссийская истерия нагнетается сознательно, в частности для обоснования трат якобы на оборону в виртуальном пространстве, в том числе создание кибервойск со штабами, прежде всего для подготовки в рамках наступательной стратегии ударов по интернет-инфраструктуре предполагаемого противника, разумеется в лице России", — обратил внимание он.
Российский ответ на такие действия «состоит в подтверждении готовности к серьезному обсуждению всех волнующих проблем за столом переговоров». «Россия предлагает конструктивную повестку дня, выработку правил ответственного поведения государств в информационном пространстве и нахождение взаимопонимания о предотвращении инцидентов в нем, а также расширение и углубление мер доверия в этой области и с этой целью мобилизации потенциала многосторонних переговорных площадок», — подчеркнул Кожин.
Россия рассчитывает, что партнеры «вернутся на путь поиска совместных ответов на киберугрозы в рамках диалога на международных площадках и по двусторонней линии».
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