«Ростех»: Переход с бумажных ПТС на электронные позволит ежегодно сохранять более 5 тыс. деревьев

Перевод паспортов транспортных средств (ПТС) с бумажной версии в электронную позволит ежегодно сохранять от вырубки более 5 тыс. деревьев, сообщили в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».

«Накануне проведения всемирной экологической акции «Час Земли» АО «Электронный паспорт», входящее в госкорпорацию «Ростех» , провело оценку экологического эффекта от перехода российских автовладельцев на использование электронного паспорта транспортного средства. В среднем в России около 1,5 млн автомобилей в год проходят процедуру постановки на учет в ГИБДД . На каждый автомобиль требуются не только печать ПТС, но и изготовление минимум четырех копий: для автодилера, ГИБДД, страховой компании и банка. Отказ от бумажных ПТС при первичной регистрации транспортных средств позволит сократить расход бумаги на 7,5 млн листов ежегодно, что соответствует 125 тоннам древесины в год», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, кроме того, в ГИБДД ежегодно производится около 6 млн действий с ранее зарегистрированными автомобилями, включая действия по выдаче дубликатов взамен утраченных или пришедших в негодность ПТС. Каждая операция требует или выдачи нового бумажного ПТС, или внесения в него изменений, а также изготовления не менее одной копии. За год это позволит отказаться от использования еще около 200 тонн древесины.

«С учетом постепенного перехода около 54 млн транспортных средств в России с бумажных на электронные ПТС, потенциальная экономия древесины составит еще 1 тыс. тонн ежегодно. Итого — переход на ЭПТС снизит объем требуемого древесного сырья на 1 тыс. 325 тонн, что эквивалентно вырубке более 5 тыс. деревьев», — пояснили в пресс-службе.

В «Ростехе» добавили, что вырубка лесов является одной из ключевых российских и мировых экологических проблем. В России ежегодная площадь вырубки составляет около 1 млн га, причем динамика заготовки древесины опережает динамику воспроизводства лесов. На целлюлозно-бумажное производство приходится около 40% всего древесного сырья.