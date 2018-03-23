Поезд между Великим Новгородом и Нижним Новгородом запустят до конца 2018 года 

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Прямое железнодорожное сообщение свяжет Великий Новгород и Нижний Новгород до конца 2018 года, сообщил ТАСС в пятницу заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области Артем Мирон.
"Проведены переговоры, по результатам которых РЖД обещает до конца 2018 года запустить поезд между Великим Новгородом и Нижним Новгородом. Какой подвижной состав будет ходить, еще не определено, но уже проходили тестовые поездки на отработку технической возможности", — сказал собеседник агентства.
Поезд будет следовать с остановками в Москве и Владимире, детальный маршрут прорабатывается, добавил Мирон.
Сейчас курсирует прямой ночной поезд Великий Новгород — Москва, также в столицу от станции Чудово Новгородской области следует проходной поезд «Сапсан». В 2017 году запустили прямой железнодорожный рейс из Великого Новгорода в Петрозаводск. Дважды в день из Великого Новгорода ездит «Ласточка» до Санкт-Петербурга.