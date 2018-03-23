Доверие к выборам является основной целью независимого общественного наблюдения

Андрей Александрович, на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года наблюдение за выборами осуществляли около 156 тысяч представителей общественности. Внесённый законопроект направлен на развитие инициативы общественного наблюдения. В чём заключается уникальность данного института? Почему так важна его поддержка?

— Реализация инициативы об общественном наблюдении на выборах Президента России показала свою эффективность. Это можно объяснить прежде всего тем, что деятельность общественных наблюдателей, которая не ограничена интересами кандидата или партии, призвана содействовать реализации избирательных прав граждан. Независимое общественное наблюдение за выполнением требований законодательства, особенно на этапе голосования и подведения его итогов, является уникальным опытом. Предлагаемая инициатива направлена на развитие данного института и служит дополнительной гарантией реализации конституционных прав граждан.

Поправки предусматривают расширение полномочий федеральной и региональных общественных палат по назначению наблюдателей в избирательные комиссии. Либерализация избирательных процедур, ориентированность государственных органов на открытость избирательной системы, максимальная прозрачность процедуры голосования являются залогом повышения доверия граждан к выборам.

Какие основные нововведения предлагаются законопроектом?

— Поправки предусматривают расширение полномочий федеральной и региональных общественных палат по назначению наблюдателей в избирательные комиссии. Общественники смогут осуществлять наблюдение при проведении выборов в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления. По существу, предлагается распространить положительный опыт общественного наблюдения на выборы всех уровней.

Кто может стать общественным наблюдателем на выборах?

— К числу общих требований к наблюдателям, установленных действующим законодательством, относится необходимость наличия российского гражданства и активного избирательного права, а также ряд других.

Общественными наблюдателями могут стать представители общественных объединений, некоммерческих организаций, созданных для защиты интересов объединений граждан.

Привлечение общественности к наблюдению должно положительно отразиться на функционировании нашей избирательной системы. Какие для этого дополнительные возможности появятся у институтов гражданского общества?

— Наблюдателям предоставлены значительные полномочиями для контроля за выборами. Наделение общественных наблюдателей такими же широкими правами, которыми обладают наблюдатели от кандидатов на выборные должности и политических партий, предполагает возложение на них определенных обязанностей и ограничений. Так, согласно действующему законодательству, наблюдатели не должны вмешиваться в работу избирательных комиссий. Это не исключает их обязанности информировать о выявляемых нарушениях законодательства, а также содействовать их предупреждению.

Наблюдателям предоставлены значительные полномочиями для контроля за выборами. Осуществляя полномочия наблюдателя, в том числе в интересах избирателей, важно обеспечить авторитет институтов гражданского общества, чтобы их деятельность действительно была беспристрастна. Для здоровых общественных сил, нацеленных на стабильное развитие нашей страны, это возможность приобрести широкие полномочия в контроле за выборами. Их независимая оценка демократичности избирательных процедур важна как для граждан и государственных органов, так и для кандидатов.

Законопроект создаёт необходимые для этого условия. Его поддержка станет стимулом для развития сильного гражданского общества, деятельность которого отвечает интересам российских граждан.