Игорь Цветков покидает пост главного федерального инспектора Пермского края

Как сообщили в его аппарате, он переходит на другое место работы.

«Перехожу на другую работу, так сложилось. За два года совместной работы мы вместе сделали много хороших дел, но много предстояло ещё сделать. Люди, которые живут и работают в Пермском крае, навсегда запомнятся своей искренностью, терпением, трудолюбием, преданностью выбранному призванию и своей малой родине. Желаю региону процветания и реализации всех самых смелых и перспективных проектов», — сказал Игорь Цветков.

Напомним, главным федеральным инспектором по Пермскому краю аппарата полпреда Президента РФ В ПФО он работал с мая 2016 года. Кто сменит его на этому посту, пока не сообщается.