В Иркутской области журналисты помогли полицейским разыскать без вести пропавших подростков

В Приангарье благодаря слаженным действиям журналистов « Комсомольской правды » и полицейских удалось разыскать двух подростков, пропавших без вести на Севере региона.

17 марта в дежурную часть полиции в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района обратилась мать несовершеннолетней, сообщив, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Аналогичное заявление поступило и от родителей 17-летнего молодого человека.

Предполагая, что подростки находятся вместе, сотрудники уголовного розыска составили ориентировку, подключив не только коллег из других отделов полиции, но и активистов волонтерского движения. Информация о без вести пропавших быстро разошлась как по дежурным частям, так и в сети Интернет.