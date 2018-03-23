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В Иркутской области журналисты помогли полицейским разыскать без вести пропавших подростков
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В Иркутской области журналисты помогли полицейским разыскать без вести пропавших подростков 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В Приангарье благодаря слаженным действиям журналистов «Комсомольской правды» и полицейских удалось разыскать двух подростков, пропавших без вести на Севере региона.
17 марта в дежурную часть полиции в поселке Новая Игирма Нижнеилимского района обратилась мать несовершеннолетней, сообщив, что ее 15-летняя дочь ушла из дома и не вернулась. Аналогичное заявление поступило и от родителей 17-летнего молодого человека.
Предполагая, что подростки находятся вместе, сотрудники уголовного розыска составили ориентировку, подключив не только коллег из других отделов полиции, но и активистов волонтерского движения. Информация о без вести пропавших быстро разошлась как по дежурным частям, так и в сети Интернет.
Не желая быть обнаруженными, несовершеннолетние свели с окружающими к минимуму общение с окружающими, а также намеренно распространили ложную информацию о своем местоположении. Несмотря на это, представители СМИ при переписке в социальных сетях с разыскиваемыми вошли к ним в доверие и предложили отвезти в Иркутск. В пути следования из Усолья-Сибирского, журналисты сообщили об этом сотрудникам полиции. Вскоре инспекторы ГИБДД остановили транспортное средство на одной из улиц города и передали детей инспекторам ПДН, поблагодарив неравнодушных иркутян за помощь.
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