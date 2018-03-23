Ещё
Студенты Губернаторского колледжа знакомят школьников с основами народных промыслов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты Губернаторского колледжа знакомят школьников с основами народных промыслов 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Вологодский Губернаторский колледж народных промыслов реализует программы художественной направленности — по декоративно-прикладному искусству, дизайну, туризму и обработке цифровой информации и знакомит с ними учеников школ. О своем опыте студенты и преподаватели рассказали на встрече с городскими властями. Встречи, посвященные вопросам профориентации, проходят по поручению Мэра Вологды Сергея Воропанова.
О взаимодействии со школами рассказали во время экскурсии. Участники побывали на занятиях в аудиториях, увидели конкурсные работы и проектные выставки юных мастеров. Изделия из кружева, роспись по шелку и дереву, точечная роспись на стеклянных тарелочках, живопись и графика — таково разнообразие палитры народного искусства.
«Сегодня знание своей истории и истоков — актуальная тема. Это, в хорошем смысле, фабрика талантов. Важно, чтобы мастера передавали свой опыт. Ведь у нас есть учреждения, которые занимаются развитием народных промыслов и работой с мастерами. А такие образовательные учреждения — очень важное звено в этой цепочке», — пояснил заместитель Мэра по социальным вопросам Вадим Цепа.
За круглым столом обсудили планы по профориентационной деятельности на будущее. Добавим, ежегодно колледж выпускает 70 специалистов. Интересует деятельность молодых мастеров и туристов.
Вологда.рф: последние новости
Участковый пункт полиции открылся в центре Вологды после ремонта Икона Святой Матроны Московской останется в Вологде на пять дней больше Объем производства городских предприятий вырос на 5,5 %
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый советник Трампа готов развязать большую войну120
Путин обратился к нации803
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ63
Савченко грозит «пожизненное»145
Вернем летнее время
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
00:33
Хилькевич рассказала о тяжелой болезни дочери
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение