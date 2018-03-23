Студенты Губернаторского колледжа знакомят школьников с основами народных промыслов

Сергея Воропанова. Вологодский Губернаторский колледж народных промыслов реализует программы художественной направленности — по декоративно-прикладному искусству, дизайну, туризму и обработке цифровой информации и знакомит с ними учеников школ. О своем опыте студенты и преподаватели рассказали на встрече с городскими властями. Встречи, посвященные вопросам профориентации, проходят по поручению Мэра Вологды

О взаимодействии со школами рассказали во время экскурсии. Участники побывали на занятиях в аудиториях, увидели конкурсные работы и проектные выставки юных мастеров. Изделия из кружева, роспись по шелку и дереву, точечная роспись на стеклянных тарелочках, живопись и графика — таково разнообразие палитры народного искусства.

«Сегодня знание своей истории и истоков — актуальная тема. Это, в хорошем смысле, фабрика талантов. Важно, чтобы мастера передавали свой опыт. Ведь у нас есть учреждения, которые занимаются развитием народных промыслов и работой с мастерами. А такие образовательные учреждения — очень важное звено в этой цепочке», — пояснил заместитель Мэра по социальным вопросам Вадим Цепа

За круглым столом обсудили планы по профориентационной деятельности на будущее. Добавим, ежегодно колледж выпускает 70 специалистов. Интересует деятельность молодых мастеров и туристов.