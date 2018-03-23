В Ульяновске сотрудники полиции и представители общественности провели антинаркотический семинар 

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Ульяновской области совместно с членом Общественного совета при региональном УМВД в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» провели для студентов юридического факультета Ульяновского государственного педагогического университета антинаркотический семинар. В ходе встречи член Общественного совета при УМВД России по Ульяновской области Ильдар Анберович Сабитов рассказал об истории употреблении и применения наркотических средств, генезис психотропных веществ, а также о последствиях их злоупотребления. В свою очередь сотрудники полиции довели молодым людям об ответственности за незаконное хранение, употребление и распространение наркотиков. Проинформировали присутствующих о работе «телефонов доверия» регионального УМВД, по которым можно сообщить информацию о фактах распространения наркотиков. В завершение мероприятия правоохранители и представители общественности ответили на вопросы аудитории по данной тематике и раздали информационные буклеты и листовки по профилактике наркомании.