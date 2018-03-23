Около 117 млн рублей вложат в реконструкцию Приморского парка в Таганроге

Согласно информации из официальных источников, об объеме финансирования второго этапа реконструкции парка заявил в ходе поездки в Таганрог донской губернатор Василий Голубев

Он поручил городским властям завершить работы по благоустройству парка в 2020 году.

В 2017 году на реконструкцию Приморского парка направлено более 61 млн рублей.

Деньги пошли на замену тротуарной плитки, установку ограждений, оборудование детских и спортивных площадок, посадку зеленых насаждений.

В парке появились зоны для велосипедистов и авиамоделистов, а также велопарковки.