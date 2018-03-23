В Петербурге открыт центр кибербезопасности и квантовых коммуникаций

Церемония открытия Регионального инжинирингового центра кибербезопасности и квантовых коммуникаций «СейфНэт» состоялась в городе Санкт-Петербург . Центр создан на площадке АО «Технопарк Санкт-Петербург» в рамках одного из направлений Национальной технологической инициативы.

Губернатор города Георгий Полтавченко заявил, что это знаковое событие для города, помимо самого Полтавченко в церемонии приняли участие представители органов власти Татарстана , предпринимательского сообщества и вузовской общественности.

«Его [центра — прим. ред.] создание направлено на реализацию Стратегии-2030, построение экономики знаний, развитие кластера радиоэлектроники и информационных технологий. На его базе будет развернута единая система управления всеми процессами мегаполиса Умный город», — цитируют местные СМИ Полтавченко.

Как утверждает губернатор, центр позволит ИТ-компаниям тестировать свои продукты, которые будут также применяться в других странах мира, что позволит обеспечить налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга.

Помимо этого, «СейфНэт» займется подготовкой специалистов в области информационных технологий.