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В Петербурге открыт центр кибербезопасности и квантовых коммуникаций
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В Петербурге открыт центр кибербезопасности и квантовых коммуникаций 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Церемония открытия Регионального инжинирингового центра кибербезопасности и квантовых коммуникаций «СейфНэт» состоялась в городе Санкт-Петербург. Центр создан на площадке АО «Технопарк Санкт-Петербург» в рамках одного из направлений Национальной технологической инициативы.
Губернатор города Георгий Полтавченко заявил, что это знаковое событие для города, помимо самого Полтавченко в церемонии приняли участие представители органов власти Татарстана, предпринимательского сообщества и вузовской общественности.
«Его [центра — прим. ред.] создание направлено на реализацию Стратегии-2030, построение экономики знаний, развитие кластера радиоэлектроники и информационных технологий. На его базе будет развернута единая система управления всеми процессами мегаполиса Умный город», — цитируют местные СМИ Полтавченко.
Как утверждает губернатор, центр позволит ИТ-компаниям тестировать свои продукты, которые будут также применяться в других странах мира, что позволит обеспечить налоговые поступления в бюджет Санкт-Петербурга.
Помимо этого, «СейфНэт» займется подготовкой специалистов в области информационных технологий.
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