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Американец залатал яму на дороге хрустящими хлопьями и перекусил из нее
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Американец залатал яму на дороге хрустящими хлопьями и перекусил из нее 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель американского Мичигана по имени Эндрю (Andrew) заполнил дыру посреди дороги хлопьями для завтрака и перекусил ими. На это обратило внимание издание Metro Times.
22-летний студент Университета Восточного Мичигана отказался называть журналистам свою фамилию. Он привлек внимание прессы фотографиями в Twitter, на которых он пытается бороться с разбитыми дорогами.
Судя по снимкам, парень не только полностью засыпал выбоину, но и налил в нее молоко. После этого он прилег на асфальт, взял в руки ложку и принялся есть.
В разговоре с журналистами студент объяснил, что рассказал о задумке соседу, и она оба нашли ее удачной шуткой. Они отправились на поиски ямы внушительных размеров, чтобы опустошить всю коробку хрустящих хлопьев.
«Чтобы найти ее, много времени не понадобилось», — заверил Эндрю.
Твит, содержащий снимок его трапезы, набрал почти три тысячи лайков и почти тысячу ретвитов. В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни ужасались тому, как американец ест прямо из грязной ямы, а другие хвалили его за привлечение внимания к проблеме.
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