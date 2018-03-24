В Башкирии осудят мужчину, который убил и сжег возлюбленную

Стерлитамаке перед законом предстанет 56-летний местный житель. Мужчину обвиняют в убийстве возлюбленной.

Все случилось еще в 2016 году. 7 августа мужчина забрал сожительницу из клуба и вместе с ней отправился на берег реки Дема в Альшеевском районе. На отдыхе они поссорились, 36-летняя женщина схватила черенок лопаты и несколько раз ударила мужчину. В ответ он ладонью толкнул даму в сердце, а после надавил ей на горло. Женщина скончалась на месте. Душегуб положил тело убитой в багажник, вывез в поле и сжег в стогу сена. А родные организовали поиски.

Останки женщины в сентябре того же года обнаружил в сгоревшем стогу сена местный житель, совершенно случайно.

— Проводилась генетическая экспертиза, которая установила личность погибшей. Но останки были настолько повреждены, что сложно было установить причину смерти, — рассказал источник в правоохранительных органах

Сельчане из родной для женщины Шишмы строили догадки: курила в стогу, уснула, солома загорелась.

А в октябре 2017 года убийца сам явился в полицию и написал явку с повинной.

— Мужчина рассказал, что жертва снилась ему каждую ночь, — сообщили в следкоме республики.

Все это время он скрывал от сына погибшей, что совершил непоправимое, и его мама мертва.

Сейчас обвинительное заключение в отношении душегуба утвердил прокурор. Дело передали в суд и назначили дату заседания.