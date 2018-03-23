У потенциальной столицы Подмосковья будет новый герб

Разработку новго герба инициировал Совет Общественной палаты Красногорска . «Изменения могут потребоваться в связи с возможным приданием городу статуса столицы Московской области », — отмечается в сообщении.

К работе над новым гербом и другой символикой привлекут красногорских краеведов, художников, дизайнеров и членов Геральдического совета при президенте Российской Федерации.