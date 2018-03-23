У потенциальной столицы Подмосковья будет новый герб 

Разработку новго герба инициировал Совет Общественной палаты Красногорска. «Изменения могут потребоваться в связи с возможным приданием городу статуса столицы Московской области», — отмечается в сообщении.
К работе над новым гербом и другой символикой привлекут красногорских краеведов, художников, дизайнеров и членов Геральдического совета при президенте Российской Федерации.
После муниципальной реформы 2017 года в городской округ Красногорск входит город областного подчинения Красногорск, городское поселение Нахабино, а также два сельских поселения: Ильинское и Отрадненское.