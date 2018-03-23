Лучшего снеговика выбрали на конкурсе содержания дворов в Балашихе

Лучшего снеговика выбрали на конкурсе благоустройства и содержания дворов «Мой двор — моя гордость» ‐ Ледниковый период в Балашихе . Его слепила семья Янкиных из микрорайона Железнодорожный.

Погода была хорошая, вместе с мужем Егором и детьми Любовью и Тимофеем решили слепить снеговика. Он получался похож на динозавра, решили доделать его именно в таком виде. Наша управляющая компания в социальной сети разместила информацию о конкурсе «Мой двор — моя гордость» — Ледниковый период. Решили принять участие в номинации «Я его слепила из того, что было». В итоге заняли первое место. Неожиданно и приятно

— Екатерина Янкина.

Среди жителей первые места в конкурсе заняли: в номинации за лучшее благоустройство двора — Любовь Усик с улицы Граничной, в номинации за лучшее украшение подъезда к Новому году — Наталия Глоба из микрорайона Дзержинского. Среди управляющих организации победителями стали: в номинации за лучшую снежную горку — компания «Жилкомсоюз», в номинации за лучшую уборку снега — компания «Квартал 2005».

Председатель комиссии по жилищно-коммунальному

хозяйству Общественной палаты Московской области Лариса Зверева — организатор конкурса — рассказала, что победителям и призерам вручали дипломы и ценные призы.

Победителям и призерам мы вручали дипломы за подписью главы Балашихи Сергея Юрова , председателя комиссии по жилищно-коммунальному

хозяйству Общественной палаты Подмосковья Ларисы Зверевой и председателя Общественной палаты Балашихи Ларисы Евтушенко и памятные статуэтки. Жителям, занявшим призовые места, подарили сертификаты на покупку товаров для дома, а управляющим компаниям за первые места вручили ручные снегоуборочные машины

— Лариса Зверева.

В конкурсе «Мой двор — моя гордость» — Ледниковый период принимал участие 41 двор. Он проводится в Балашихе с 2016 года. Зимнее содержание дворовых территорий оценивали впервые. С 2017 года, по инициативе главы Балашихи Сергея Юрова, в конкурсе принимают участие управляющие компании.