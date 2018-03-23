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Россияне хотят наказать Слуцкого
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Россияне хотят наказать Слуцкого 

Рамблер 1 час назад
Большинство россиян (49%) считают, что депутат Госдумы Леонид Слуцкий должен быть наказан, так как очевидно, что он на самом деле приставал к журналисткам. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитической службы портала «Рамблер».
Между тем 47% опрошенных убеждены, что парламентария нельзя наказывать, если не представлено веских доказательств против него.
4% пользователей «Рамблера» не знают, заслужил ли Слуцкий наказание.
В опросе приняли участие 702 человека.
Ранее комиссия Госдумы по этике приняла решение, что в поведении депутата Леонида Слуцкого в отношении журналисток, обвинивших его в сексуальных домогательствах, не было каких-либо «нарушений». В ответ ряд средств массовой информации объявили об отзыве своих сотрудников из нижней палаты парламента и отказе от освещения ее деятельности.
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