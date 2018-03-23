Гудбай, Мелкобритания!

Чего-то хваленая английская дипломатия, похоже, совсем пришла в упадок. По крайней мере, ведут себя люди из английского истеблишмента как хамы трамвайные. То странная криминальная сага со Скрипалями; виновной назначили, естественно, Россию

То «заткните пасть» от английского политика, то Тереза Мэй призывает евро-коллег, вслед за Великобританией , выслать российских дипломатов. Фактически — объявить нашей стране холодную войну.

Москва представляет угрозу для национальной безопасности всего ЕС и является противником, а не союзником, — сказала леди Мэй.

Борис Джонсон , глава МИД Великобритании, согласился с ремаркой лейбориста Айана Остина, который заявил, что чемпионат мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года, напомнил ему об Олимпиаде 1936 года, которая проходила в Германии. Это уже вообще, признаться, за гранью. Не хотите — не приезжайте на Мундиаль. Праздник футбола, который ждут болельщики по всему миру, от этого проиграет, но не провалится.

Понятно, что любой повод сейчас хорош для того, чтобы как-то попытаться унизить нашу страну. В одну кучу валятся газ «Новичок», Гитлер, Скрипаль, Мундиаль… Театр абсурда — пол-Лондона скупили российские олигархи, а само Соединенное Королевство, увы, благополучно провело в 2016 году референдум о выходе из Евросоюза. То есть, чьи интересы в данном случае отстаивают Тереза Мэй и Борис Джонсон — не понятно. В странном образовавшемся винегрете политических интересов Лондону не стОит беспокоиться о том, как вести себя Евросоюзу, и давать советы.

Что стоит за провокацией против России? На мой сторонний взгляд, английская политическая элита зашла с Брэкситом в некий тупик. Терезе Мэй очень хочется набрать себе политических очков — а проще всего их заработать именно на агрессии и громких заявлениях. Дружить «против кого-то» — лучший способ сближения, начиная от простецких офисных работников и до самых политических вершин… «Мы по-прежнему формируем настроение всей Европы!» — кажется, так можно расшифровать истерический визг Терезы. Жалко женщину. Попытки казаться второй Маргарет Тэтчер не очень получаются; а уж заявления Бориса Джонсона про Гитлера и Олимпиаду 1936 года вообще ниже плинтуса. Это просто хамство.

Что остается России? Не надо опускаться до уровня англичан. Срываться на крик, топать ногами. Спокойствие, только спокойствие. Лондон, гудбай! До поры, до времени. Жаль, что Великобритания ведет себя как Мелкобритания.

Посмотрите на карту мира. Какая маленькая вся Европа, как тесно переплетены культурные, экономические связи. Никуда мы друг от друга не денемся. Политические лидеры сменяются, народы остаются.

А Чемпионат состоится в любую политическую погоду.