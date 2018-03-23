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Магазин в жилом доме, где готовили выпечку, закрыт из-за гари и запаха
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Магазин в жилом доме, где готовили выпечку, закрыт из-за гари и запаха 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Судебные приставы Самарской области приостановили деятельность торговой точки на первом этаже многоэтажного дома, где помимо розничной торговли занимались изготовлением полуфабрикатов и выпечки, а так как в магазине отсутствовала вытяжка, копоть, гарь и запах мешали живущей этажом выше женщине, сообщает Пресс-служба УФССП России по Самарской области.
У проживающей над торговой точкой П. ухудшилось здоровье. По словам женщины, чтобы гарь, запах и копоть не скапливались в помещении магазина, его сотрудники фиксируют открытую нараспашку дверь. От этого в её квартире становится только хуже. Женщина не раз говорила индивидуальному предпринимателю о состоянии своего здоровья и просила хотя бы не жарить лук и рыбу. Но предприниматель заявил, что будет делать то, что захочет. Об этом П. рассказала уже в суде, куда она обратилась за восстановлением своих прав.
Рассмотрев все материалы дела, суд установил, что торговой точкой нарушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений. Это ухудшает условия проживания, отдыха и создаёт угрозу здоровью жильцов дома. Являющиеся источником тепла электрические печи, плиты, пекарский шкаф на которых в магазине готовят полуфабрикаты, выпечку, вторые блюда, находятся в помещении, не оснащенном системой приточно-вытяжной вентиляции, и которое, по договору найма, должно использоваться только для розничной торговли.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в административном правонарушении и приостановил его деятельность. Выполняя решение суда, приставы опломбировали дверь магазина. Теперь женщине не придется испытывать неудобства.
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