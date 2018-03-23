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Первое заседание Московской кинокомиссии состоится во второй половине апреля
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Первое заседание Московской кинокомиссии состоится во второй половине апреля 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в раках дискуссионной панели «Организация киносъемок в Москве и в мире. Работа Московской кинокомиссии» сообщил заместитель руководителя столичного департамента культуры Владимир Филиппов.
«Во второй половине апреля пройдет первое заседание Московской комиссии, уже утвержден состав кинокомиссии», — сказал В. Филиппов.
Он добавил, что создание подобной кинокомиссии значительно упростит организацию киносъемок на территории Москвы.
Ранее сообщалось, что в Москве появится кинокомиссия, которая будет регулировать работу съемочных групп на территории столицы. В задачи комиссии войдет оформление документов, получение разрешений на кинопроцесс от городских структур, согласование вопросов проживания съемочных групп, аренда кинотеатра под премьеру и другое.
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