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Цирки Швейцарии могут остаться без тигров, слонов, медведей и других диких зверей из-за петиции защитников животных
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Цирки Швейцарии могут остаться без тигров, слонов, медведей и других диких зверей из-за петиции защитников животных 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Швейцарские Ассоциации защиты животных представили в Федеральный совет, который выполняет функцию главы государства, петицию о запрете использования в цирках Конфедерации диких животных.
Петицию под названием
"Нет использованию диких животных в цирках"
уже подписали 70 676 швейцарцев.
Требующие запрета общественные организации и фонды «За животных», «Животные и закон» и «Четыре лапы» указывают правительству на необходимость «серьезно отнестись к научно обоснованным опасениям по поводу содержания диких животных в цирках» и «наложить долгожданный запрет». Они призвали составить конкретный список запрещенных животных, в который вошли бы все представители дикой фауны.
Защитники животных отметили, что цирки могут привлекать зрителей и без зверей, и привели в пример опыт Cirque du Soleil.
На пресс-конференции в Цюрихе авторы петиции отметили, что дикие животные не могут жить в клетках, им вредны частые переезды и близость людей, они разлучены с природой ради единственной цели — развлекать человека, пишет швейцарская
"Наша газета". К тому же в Швейцарии законы позволяют циркам содержать животных в худших условиях, чем в зоопарках.
Со своей стороны, директор Cirque Royal Оливер Скрейниг обвинил авторов петиции в «животном расизме». По его словам, делить животных на домашних и диких — чистый расизм, к тому же животные являются частью цирковой семьи и к ним относятся соответствующим образом.
Как напоминает издание, на сегодня более 20 стран мира уже запретили использование диких животных в цирках, в том числе Австрия, Бельгия, Боливия, Болгария, Греция, Дания, Италия, Перу, Сингапур, Словения, Финляндия, Хорватия, Швеция. Однако даже в этих странах допускаются исключения: к примеру, в Дании можно использовать для представлений азиатских слонов, верблюдов и лам, а в Сингапуре и Финляндии — морских львов.
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