Цирки Швейцарии могут остаться без тигров, слонов, медведей и других диких зверей из-за петиции защитников животных

Швейцарские Ассоциации защиты животных представили в Федеральный совет, который выполняет функцию главы государства, петицию о запрете использования в цирках Конфедерации диких животных.

Петицию под названием

"Нет использованию диких животных в цирках"

уже подписали 70 676 швейцарцев.

Требующие запрета общественные организации и фонды «За животных», «Животные и закон» и «Четыре лапы» указывают правительству на необходимость «серьезно отнестись к научно обоснованным опасениям по поводу содержания диких животных в цирках» и «наложить долгожданный запрет». Они призвали составить конкретный список запрещенных животных, в который вошли бы все представители дикой фауны.

Защитники животных отметили, что цирки могут привлекать зрителей и без зверей, и привели в пример опыт Cirque du Soleil.

На пресс-конференции в Цюрихе авторы петиции отметили, что дикие животные не могут жить в клетках, им вредны частые переезды и близость людей, они разлучены с природой ради единственной цели — развлекать человека, пишет швейцарская

"Наша газета". К тому же в Швейцарии законы позволяют циркам содержать животных в худших условиях, чем в зоопарках.

Со своей стороны, директор Cirque Royal Оливер Скрейниг обвинил авторов петиции в «животном расизме». По его словам, делить животных на домашних и диких — чистый расизм, к тому же животные являются частью цирковой семьи и к ним относятся соответствующим образом.