«Круг жизни. Саженцы деревьев в обмен на вторсырье»

Цель акции — снижение нагрузки на городские свалки силами самих горожан, чтобы каждый житель мог проявить заботу о своём городе, формирование культуры раздельного сбора и посадок растений у детей

1) сдать вторсырьё (макулатуру и пластик) в переработку, снизив нагрузку на городские свалки;

2) внести свой личный вклад в оздоровление воздуха — посадить дерево, кустарник, травянистые растения, приобщить к этому своих детей.

Открыт весенний сезон Круга Жизни.

Каждый желающий может сдать макулатуру и взамен получить саженцы деревьев и кустарников.

Сдача вторсырья по заявкам — открыта, будет продолжаться до 25 апреля 2018, выдача саженцев — середина мая.

Подробности о движении Круг Жизни можно узнать на сайте http://vkrug.org/

И в группе «Круг Жизни. Центр» ВКонтакте — https://vk.com/krug_centr