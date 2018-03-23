Петербургская консерватория получила площади под новый музыкальный кадетский корпус

"У нас на улице Глинки, 2 есть около 6 тыс. мпространства, которое находится в ведении Министерства культуры как резервный фонд. И вот на недавнем совещании в Москве , где речь шла о создании на базе нашей консерватории кадетского корпуса, Владимир Ростиславович (министра культуры Мединский — прим. ТАСС) быстро принял решение — выделить резервный фонд для открытия кадетского корпуса в Петербурге. Так что осталось провести там соответствующие проектные и ремонтные работы, чтобы эти помещения приспособить под нужды этого нового учебного подразделения, где дети будут учиться на полном государственном обеспечении", — сказал Алексей Васильев

По его словам, министр поставил «амбициозную задачу — первый набор провести к сентябрю 2019 года». Насколько реальны эти сроки, заметил ректор, будет зависеть от финансирования проекта и предстоящих работ, а также «от проворности и компетентности Северо-Западной дирекции по строительству реконструкции и реставрации», насколько быстро и высококачественно они смогут внести изменения в проект и провести все необходимые работы".

Консерватория уже располагает специальной школой-десятилеткой, где проходят первый этап обучения будущие музыканты-профессионалы. Как и в этой школе, набор в кадетский корпус будет проходить с пятого класса с семилетним образовательным циклом.

"В кадетском корпусе мы будем стараться делать акцент на духовые и ударные инструменты, потому что сегодня в России с исполнителями на этих инструментах имеется проблема количественного характера", — поделился планами ректор. Он намерен привлечь в новое учебное подразделение молодых людей из Ленинградской области , городов Северо-Запада и более отдаленных регионов.

В кадетском корпусе будут располагаться и учебные классы, и интернат. Помимо музыкальных дисциплин и основ военной подготовки, кадеты будут учиться по общеобразовательной программе, заниматься спортом и основами бального танца. «С большинством образовательных задач мы сможем справиться имеющимися у нас силами, а максимальное расширение штата коснется воспитателей», — сказал ректор.

О музыкальных кадетских корпусах