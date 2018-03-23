В посольстве Республики Армении в Российской Федерации прошла презентация Ярославской области 

23 марта в посольстве Армении в России прошла презентация Ярославской области. Мероприятие открыла двусторонняя встреча губернатора Дмитрия Миронова с Чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Варданом Тоганяном.
Дмитрий Миронов отметил давние и прочные историко-культурные связи сторон, подчеркнув, что сегодня есть большой потенциал для развития экономических взаимоотношений.
— В минувшем году первые шаги в этом направлении уже сделаны: товарооборот Ярославской области с Республикой Армения вырос в три раза по сравнению с 2016 годом, — сказал Дмитрий Миронов. — Теперь нужно сохранить и усилить эти тенденции. В первую очередь я имею в виду контакты в промышленной сфере. Ярославские предприятия готовы участвовать в оснащении энергетических систем Армении, поставлять дизельное энергетическое оборудование, а также дорожные машины, коммунальную и сельскохозяйственную технику, кабель, строительные материалы, оборудование для систем безопасности и многое другое.
Губернатор подчеркнул: экономический потенциал региона постоянно растет. В 2017 году по росту индекса промышленного производства область заняла первое место в ЦФО. Упор сделан на передовые наукоемкие отрасли. Кроме того, в регионе создан уникальный фармацевтический кластер, есть современные производства пищевых продуктов.
Вардан Тоганян поблагодарил Дмитрия Миронова за визит, выразив надежду, что это послужит дальнейшему укреплению сотрудничества.
— Мы с Россией находимся в общем торгово-экономическом пространстве, и, конечно, между нашими странами созданы все условия для более тесного взаимодействия, — сказал Вардан Тоганян. — Необходимо отметить, что мы уже активно взаимодействуем с вашим регионом по целому ряду направлений. И мы полагаем, что возможности Ярославской области не ограничиваются территорией нашей страны. Считаем, что дальнейшее развитие наших межрегиональных отношений — хорошая возможность для вас выйти на рынки Ближнего Востока, других стран. Мы открыты для всего, что будет благоприятно влиять на взаимные показатели торгово-экономического оборота.
Участие в презентации приняли представители бизнес-кругов сторон. Заместители председателя Правительства региона Максим Авдеев и Валерий Холодов подробно рассказали собравшимся о перспективных направлениях взаимодействия в сферах экономики и АПК. Также были рассмотрены возможности сотрудничества в туристической отрасли. Отмечено, что Ярославская область готова к существенному увеличению потока гостей. Для этого в регионе развивается гостиничная сеть, формируются новые виды туризма: событийный, гастрономический, экологический.