Опорный университет станет площадкой конкурса инноваций СКОЛКОВО 

БГТУ им. В. Г. Шухова станет площадкой для проведения конкурса «Open Innovations Startup Tour — 2018» — самого масштабного проекта в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Мероприятие состоится 4–5 апреля 2018 года.
Центральная тема Стартап Тура 2018 года — «Цифровые вызовы российской экономики». Регистрация проектов завершается 27 марта 2018 года, регистрация участников — 3 апреля 2018 года.
От опорного университета региона планируется представить более 40 инновационных проектов, как от существующих малых инвестиционных предприятий (МИПов), так и от молодых учёных, которые принимали участие в проектах «УМНИК», «Технократ», «СТАРТ» и других.
Для тех молодых инноваторов, которые уже изъявили желание участвовать в конкурсе, был проведён тренинг по подготовке проектов, организованный департаментом экономического развития Белгородской области. Мероприятие провели представители Юго-Западного государственного университета (г. Курск), где проходил OIST-2017.
Спикеры рассказали о возможностях участия в этом конкурсе. Дали свои рекомендации относительно экономики проекта и того, как правильно представить свои разработки.
-Этот конкурс даёт возможность молодым учёным, молодым инноваторам представить экспертам из Сколково свои проекты, показать их актуальность и значимость и получить финансирование на продвижение своих проектов с возможностью их дальнейшей коммерциализации», — рассказал начальник отдела организации научно-исследовательских работ студентов Белгородского технологического университета Илья Крюков.
После прохождения очного этапа победители смогут представить свои проекты на Startup Village — большой площадке для встречи молодых инноваторов со спонсорами и заинтересованными людьми с целью продвижения своих научных инновационных идей.
Ценность данного мероприятия заключается в том, что есть возможность не только привлечь деньги на развитие своих проектов, а получить уникальный экспертный опыт, а для многих молодых учёных это больше, чем деньги.
Стартап тур «Открытые инновации» — это проект фонда «Сколково» по продвижению инновационного предпринимательства в России, который включает в себя различные конкурсы для молодых учёных. Также предусмотрена большая образовательная составляющая и дискуссионная часть. Первый раз его провели в 2011 году. В этом году Open Innovations Startup Tour пройдёт, помимо Белгорода, ещё в 10 городах: Красноярск, Южно-Сахалинск, Тюмень, Ижевск, Калининград, Ульяновск, Улан-Удэ, Великий Новгород и Краснодар. Заявки принимаются до 27 марта на официальном сайте проекта.