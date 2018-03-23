Опорный университет станет площадкой конкурса инноваций СКОЛКОВО

БГТУ им. В. Г. Шухова станет площадкой для проведения конкурса «Open Innovations Startup Tour — 2018» — самого масштабного проекта в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд. Мероприятие состоится 4–5 апреля 2018 года.

Центральная тема Стартап Тура 2018 года — «Цифровые вызовы российской экономики». Регистрация проектов завершается 27 марта 2018 года, регистрация участников — 3 апреля 2018 года.

От опорного университета региона планируется представить более 40 инновационных проектов, как от существующих малых инвестиционных предприятий (МИПов), так и от молодых учёных, которые принимали участие в проектах «УМНИК», «Технократ», «СТАРТ» и других.

Для тех молодых инноваторов, которые уже изъявили желание участвовать в конкурсе, был проведён тренинг по подготовке проектов, организованный департаментом экономического развития Белгородской области . Мероприятие провели представители Юго-Западного государственного университета ( г. Курск ), где проходил OIST-2017.

Спикеры рассказали о возможностях участия в этом конкурсе. Дали свои рекомендации относительно экономики проекта и того, как правильно представить свои разработки.

-Этот конкурс даёт возможность молодым учёным, молодым инноваторам представить экспертам из Сколково свои проекты, показать их актуальность и значимость и получить финансирование на продвижение своих проектов с возможностью их дальнейшей коммерциализации», — рассказал начальник отдела организации научно-исследовательских работ студентов Белгородского технологического университета Илья Крюков.

После прохождения очного этапа победители смогут представить свои проекты на Startup Village — большой площадке для встречи молодых инноваторов со спонсорами и заинтересованными людьми с целью продвижения своих научных инновационных идей.

Ценность данного мероприятия заключается в том, что есть возможность не только привлечь деньги на развитие своих проектов, а получить уникальный экспертный опыт, а для многих молодых учёных это больше, чем деньги.