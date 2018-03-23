«Стичер» с иглой для проколов тела полигона «Ядрово» установят в Волоколамском районе

Власти Московской области собираются установить современный факел с системой мониторинга и спецоборудование для проколов в теле полигона «Ядрово» в Волоколамском районе. Об этом сообщил зампред регионального правительства Александр Чупраков.

По его словам, факел со встроенной системой мониторинга продуктов горения уже заказан. Он поможет проверить, при какой температуре сжигается газ и безвредны ли продукты горения.

Чупраков добавил, что оборудование для системы дегазации, которое установят на полигоне, произведено в Голландии

Это так называемый «стичер» с иглой, с помощью которого будут производиться проколы на теле полигона. Проколов будет около пяти тысяч

— Александр Чупраков.

Заместитель главы правительства пояснил, что в проколы вставят вертикальные дренажные трубы. Через них свалочный газ будет выводиться на факел для сжигания.

В ночь на 21 марта на полигоне «Ядрово» произошел разлом

из-за которого случился выброс свалочного газа. Когда источник уже устранили, в больницы Волоколамска обратились десятки школьников. Медики осмотрели их и не нашли связи между симптомами детей и выбросами на полигоне.

На полигоне идут работы по дегазации. Уже к выходным 4,5 гектара свалки должны засыпать грунтом. Полное завершение работ, этапы которых вынесут на общественные слушания, намечено на 15 июня.