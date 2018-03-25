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Дочь Даны Борисовой неожиданно оказалась в суде
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Дочь Даны Борисовой неожиданно оказалась в суде 

WomanHit.ru 36 минут назад
Фото: WomanHit.ru
Дана Борисова и ее экс-супруг Максим Аксенов никак не могут поделить общую дочь. В итоге девочку привели на заседание Дорогомиловского суда, чтобы узнать ее мнение. Это оказалось еще одной психологической травмой для ребенка, который месяцами не видит свою мать.
«Скажу одно. Мое мнение, что Максим Аксенов вел себя как скандальная, базарная баба, подсчитывая каждую копеечку, сколько стоили мои подарки за это время для дочки, а также допуская в мой адрес оценочные суждения и оскорбления», — пожаловалась Борисова. — «Мною можете гордиться, я непоколебима как танк, лишь иногда усмехаюсь и не опускаюсь до его уровня, и, конечно же, без слез и страданий. Но неприемлем тот факт, что без требования судьи, сегодня сюда по его инициативе привели дочку, чтобы устроить ей допрос».
Дана в подробностях описала процесс в своем микроблоге. Рассказала, как было тяжело ей и девочке. Но потом пост, по совету адвоката, ей пришлось переписать, поскольку судья никакого решения так и не вынес, хотя заседание продолжалось более шести часов.
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