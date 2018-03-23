В Дубне комиссия по ЧС обсудила способы устранения возможных последствий паводка

Возможные последствия весеннего паводка в Дубне обсудили участники городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Они проанализировали ситуацию и поставили задачи на ближайшие дни.

В наукограде опасность подтопления существует всегда. Город со всех сторон окружен водой. По оценкам специалистов, сейчас снега рядом с водоемами в два раза больше обычного. Спуск воды с водохранилища идет, уровень понижается на 3–5 сантиметров в сутки. О регулировании уровня Волги существует договоренность между гидротехническими сооружениями Дубны и Угличской плотиной.

Уровень верхнего бьефа — 120,81, нижнего — 110,1. Свободная емкость — 43 процента. Планы и примерный расчет режима работы водохранилища — до 120,45 будет проведена сработка до ориентировочно 1 апреля

— Денис Ахаев, начальник ВРГС, ФГБУ «Канал имени Москвы».

Дубна активно готовится к паводку. Рабочие прочищают от мусора и снега дренажные трубы, а также разбирают завалы на северной и южной канаве.

Чтобы избежать возможного подтопления, на заседании комиссии городским службам и организациям поставлены новые задачи. На случай, если реки все же выйдут из берегов, разработан комплекс мер для ликвидации последствий.