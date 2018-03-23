В Самаре в доме на Тихвинской, в квартире инвалида-колясочника упал потолок

Самаре , в квартире дома №21 по улице Тихвинской, где проживает молодая женщина инвалид 1 группы, из-за постоянного протекания кровли обрушился потолок, сообщает отделение Общероссийского народного фронта в Самарской области

Неоднократные обращения хозяйки квартиры в управляющую компанию не давали результата. С наступлением оттепели и усиленным таянием снега на крыше поток воды в квартиру с потолка увеличился, старые перекрытия не выдержали и рухнули на голову жильцам

Тогда женщина обратилась в региональное отделение ОНФ. Активисты Общероссийского народного фронта организовали экстренный выезд на место происшествия. В рейде приняли представители управляющей компании, администрации Октябрьского района и управления социальной защиты.

Активисты ОНФ предложили управляющей компании в экстренном порядке провести мониторинг состояния кровли всех аналогичных домов старой постройки, находящихся на обслуживании, чтобы заблаговременно предотвратить возникновение аварийных ситуаций в период активного таяния снега. Органам социального обеспечения общественники рекомендовали решить вопрос о предоставлении временного жилья молодой женщине, поскольку оставаться в аварийном помещении инвалиду-колясочнику небезопасно. Представитель социального обслуживания Октябрьского района сообщила, что женщина-инвалид может воспользоваться субсидией на улучшение жилищных условий.

Ситуация остается на контроле у активистов регионального отделения ОНФ до полного устранения нарушений потолка и ремонта кровли.