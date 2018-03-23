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Как снег на голову: в ветхой двухэтажке на Тихвинской обвалилась крыша
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Как снег на голову: в ветхой двухэтажке на Тихвинской обвалилась крыша 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре представители общественности проверили состояние дома № 21 на улице Тихвинской. Поводом для выезда стало обращение местной жительницы.
— Двухэтажный дом ветхий, но его не признают аварийным. Недавно здесь обвалился потолок, — рассказал представитель ОНФ Дмитрий Волобоев. — Причиной ЧП стала протекающая кровля.
Вода с чердака лилась по стенам
По его словам, владельцы жилплощади неоднократно обращались в управляющую компанию, но всё безрезультатно. Из-за оттепели увеличился поток воды в квартиру, старые перекрытия не выдержали и обвалились.
— В квартире живет молодая женщина — инвалид 1-й группы, которая может передвигаться на коляске. К счастью, она не пострадала, — пояснил Дмитрий Волобоев.
Представитель общественности попросил сотрудников коммунальной службы убрать наледь с чердака. Если этого не сделать, потолок может обвалиться и в других квартирах.
— Крышу неправильно обслуживали. Из-за этого в кровле появились трещины, через которые снег и попадал на чердак, — добавил ревизор. — Такие повреждения надо устранять за два дня, а не ждать месяцами.
Члены комиссии предложили сотрудникам управляющей компании проверить дома, которые они обслуживают, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. Представители органов соцобеспечения пообещали в ближайшее время предоставить молодой женщине-инвалиду временное жилье.
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