Как снег на голову: в ветхой двухэтажке на Тихвинской обвалилась крыша

Самаре представители общественности проверили состояние дома № 21 на улице Тихвинской. Поводом для выезда стало обращение местной жительницы.

— Двухэтажный дом ветхий, но его не признают аварийным. Недавно здесь обвалился потолок, — рассказал представитель ОНФ Дмитрий Волобоев. — Причиной ЧП стала протекающая кровля.

Вода с чердака лилась по стенам

По его словам, владельцы жилплощади неоднократно обращались в управляющую компанию, но всё безрезультатно. Из-за оттепели увеличился поток воды в квартиру, старые перекрытия не выдержали и обвалились.

— В квартире живет молодая женщина — инвалид 1-й группы, которая может передвигаться на коляске. К счастью, она не пострадала, — пояснил Дмитрий Волобоев.

Представитель общественности попросил сотрудников коммунальной службы убрать наледь с чердака. Если этого не сделать, потолок может обвалиться и в других квартирах.

— Крышу неправильно обслуживали. Из-за этого в кровле появились трещины, через которые снег и попадал на чердак, — добавил ревизор. — Такие повреждения надо устранять за два дня, а не ждать месяцами.

Члены комиссии предложили сотрудникам управляющей компании проверить дома, которые они обслуживают, чтобы избежать повторения подобных ситуаций. Представители органов соцобеспечения пообещали в ближайшее время предоставить молодой женщине-инвалиду временное жилье.