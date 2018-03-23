IKEA построит пешеходный мост в Кудрово

Активисты в деревне Кудрово Всеволожского района договорились с руководством ТЦ «МЕГА-ИКЕА» о благоустройстве пешеходного моста на дороге от проспекта Строителей до «Мега Парка» в Кудрово. Сейчас на этом месте кустарный мост из досок

Проектирование и согласование проекта будущего моста продлится до июня. Когда проект закончат, начнется стройка. Стоимость строительства не разглашается.

В Кудрово не проработана система пешеходных маршрутов, жители жалуются на отсутствие безопасных дорожек из деревни к метро «Улица Дыбенко». Жители не ждут действий местных властей и сами оборудуют «зеленые» зоны и благоустраивают улицы.