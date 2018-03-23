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IKEA построит пешеходный мост в Кудрово
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IKEA построит пешеходный мост в Кудрово 

Ivyborg.ru 1 час назад
Активисты в деревне Кудрово Всеволожского района договорились с руководством ТЦ «МЕГА-ИКЕА» о благоустройстве пешеходного моста на дороге от проспекта Строителей до «Мега Парка» в Кудрово. Сейчас на этом месте кустарный мост из досок
Проектирование и согласование проекта будущего моста продлится до июня. Когда проект закончат, начнется стройка. Стоимость строительства не разглашается.
В Кудрово не проработана система пешеходных маршрутов, жители жалуются на отсутствие безопасных дорожек из деревни к метро «Улица Дыбенко». Жители не ждут действий местных властей и сами оборудуют «зеленые» зоны и благоустраивают улицы.
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