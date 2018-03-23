Как Россия завоевывает союзников с помощью публичной дипломатии 

Сломать негативные стереотипы или наладить дружественные контакты можно только лично. Зачастую, когда отношения между странами заходят в тупик, добиться этого можно лишь с помощью публичной дипломатии.
Например, с помощью различных образовательных программ, научных и студенческих обменов, конференций и встреч, которые проходят без активного госучастия.
Именно этим занимается НКО «Центр поддержки и развития общественных инициатив „Креативная дипломатия“. В частности, с помощью программы „Meeting Russia“, о которой »Ридус» уже рассказывал год назад.
Корреспондент «Ридуса» встретился с президентом вышеуказанной НКО Натальей Бурлиновой, которая рассказала об отличиях нынешней программы от прошлогодней.
Одно из главных отличий — высокая востребованность. «Конкурс в этом году был такой: на 20 мест получили более 370 заявок. В разы больше, чем в прошлом году», — говорит Наталья.
Столь сильное желание отправиться в Россию за обсуждением внешней политики она объясняет низкой конкуренцией в этой сфере. «У нас очень мало программ для европейцев и американцев на английском языке. У нас нет в принципе программ на общественным уровне по внешней политике. По линии Россотрудничества и других организаций реализуются проекты, но, скажем так, они не сфокусированы на Европе и США», — отмечает она.
Значительная часть счастливчиков, сумевших преодолеть конкурсный барьер, — журналисты, среди которых представители The American Interest, Foreign Policy и других уважаемых изданий.
«Акцент был на СМИ, мы даже сделали дискуссию по «фейк ньюз», потому что тема взаимного информационного освещения очень остро стоит», — говорит Бурлинова.
Взаимное информационное освещение касается буквально всех вопросов, Украины, российско-американских отношений, Сирии. «Им СМИ подают информацию, что Россия бомбит школы и госпитали. С нашей стороны совершенно иное информационное освещение. Наша задача рассказывать, чем наш подход отличается, почему мы считаем, что наша операция в Сирии во многом ориентирована на гуманитарную часть», — объясняет президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив „Креативная дипломатия“.
С ее слов, официальных встреч у участников программы в этом году меньше, чем в минувшем. Больше времени выделено на дискуссии между участниками, хотя и общение с официальными лицами не осталось без внимания.
»В Госдуме, когда была встреча с Шаргуновым, журналисты задавали вопросы, было видно, что мы очень по разному понимаем многие вещи. Журналиста из Foreign Policy спросила про российскую операцию в Сирии. Был вопрос по харассмент. Наши участники люди глубоко интересующиеся российской тематикой, они в курсе происходящего. Сергей Александрович сказал, что он выступает за расследование. Участник, который задавал вопрос, также вспомнил, что Шаргунов был одним из тех депутатов, который голосовал против декриминализации побоев, и он спросил и про эту позицию. Шаргунов заявил, что выступает абсолютно против таких вещей, но он считает, что любое преступление должно быть доказано», — резюмировала Наталья.