Как Россия завоевывает союзников с помощью публичной дипломатии

Сломать негативные стереотипы или наладить дружественные контакты можно только лично. Зачастую, когда отношения между странами заходят в тупик, добиться этого можно лишь с помощью публичной дипломатии.

Например, с помощью различных образовательных программ, научных и студенческих обменов, конференций и встреч, которые проходят без активного госучастия.

Именно этим занимается НКО «Центр поддержки и развития общественных инициатив „Креативная дипломатия“. В частности, с помощью программы „Meeting Russia“, о которой »Ридус» уже рассказывал год назад.

Корреспондент «Ридуса» встретился с президентом вышеуказанной НКО Натальей Бурлиновой, которая рассказала об отличиях нынешней программы от прошлогодней.

Одно из главных отличий — высокая востребованность. «Конкурс в этом году был такой: на 20 мест получили более 370 заявок. В разы больше, чем в прошлом году», — говорит Наталья.

Столь сильное желание отправиться в Россию за обсуждением внешней политики она объясняет низкой конкуренцией в этой сфере. «У нас очень мало программ для европейцев и американцев на английском языке. У нас нет в принципе программ на общественным уровне по внешней политике. По линии Россотрудничества и других организаций реализуются проекты, но, скажем так, они не сфокусированы на Европе и США », — отмечает она.

Значительная часть счастливчиков, сумевших преодолеть конкурсный барьер, — журналисты, среди которых представители The American Interest, Foreign Policy и других уважаемых изданий.

«Акцент был на СМИ, мы даже сделали дискуссию по «фейк ньюз», потому что тема взаимного информационного освещения очень остро стоит», — говорит Бурлинова.

Взаимное информационное освещение касается буквально всех вопросов, Украины , российско-американских отношений, Сирии . «Им СМИ подают информацию, что Россия бомбит школы и госпитали. С нашей стороны совершенно иное информационное освещение. Наша задача рассказывать, чем наш подход отличается, почему мы считаем, что наша операция в Сирии во многом ориентирована на гуманитарную часть», — объясняет президент «Центра поддержки и развития общественных инициатив „Креативная дипломатия“.

С ее слов, официальных встреч у участников программы в этом году меньше, чем в минувшем. Больше времени выделено на дискуссии между участниками, хотя и общение с официальными лицами не осталось без внимания.