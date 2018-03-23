Ещё
Взрослый внук Ротару покорил ее подписчиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня
Обращение Путина к нации, теракт во Франции и другие события дня

Взрослый внук Ротару покорил ее подписчиков 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
23 марта внук звезды российской эстрады Софии Ротару Анатолий Евдокименко отмечает свое 24-летие. Трогательные поздравительные посты появились сегодня в микроблогах его родственников: 16-летней сестры Сони и, конечно, знаменитой бабушки.
«Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!» — подписала фото парня артистка на личной странице в «Инстаграме». В комментариях поклонники исполнительницы присоединились к поздравлению и отметили кинематографичную внешность молодого человека. Сестра же, в свою очередь, заявила, что гордится тем, что может называть его своим братом.
WomanHit.ru: последние новости
Пугачева с детьми совершила тайную поездку на Кипр‍ Пошла Алла в баню Дима Билан не хочет развивать мускулы
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель выступила с заявлением о скандале вокруг РФ450
Набиуллина взялась за пенсии96
Слепаков рассказал о «домогательствах» Слуцкого85
Еще пять стран вышлют дипломатов РФ515
Россияне устроили набег на «Магнит»36
Видео
01:07
Новый советник Трампа готов развязать большую войну
США Статьи
08:27
Все супероружие РФ показали в одном видео
Оружие Армия
00:25
Новый лазер США высмеяли в Сети
США Армия
01:54
Крымская война: почему Россия её проиграла
Истории Статьи
00:53
Дана Борисова встретилась с дочерью в суде
Шоу-бизнес Другое
01:20
«У нас нет никакой защиты»
Оружие Статьи
00:59
Блокада Крымского моста: озвучен план действий
Украина Статьи
00:54
В штабе Собчак довольны ее результатом на выборах
Политика Выборы 2018
00:25
Посещаемость музеев Москвы возросла в 1,5 раза
Новости Москвы
04:27
Порошенко идёт ва-банк
Украина Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение