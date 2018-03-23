Взрослый внук Ротару покорил ее подписчиков

23 марта внук звезды российской эстрады Софии Ротару Анатолий Евдокименко отмечает свое 24-летие. Трогательные поздравительные посты появились сегодня в микроблогах его родственников: 16-летней сестры Сони и, конечно, знаменитой бабушки.

«Хороший мой, будь здоров и счастлив! И пусть удача никогда не покидает тебя!» — подписала фото парня артистка на личной странице в «Инстаграме». В комментариях поклонники исполнительницы присоединились к поздравлению и отметили кинематографичную внешность молодого человека. Сестра же, в свою очередь, заявила, что гордится тем, что может называть его своим братом.