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«Красавец-мужчина»: София Ротару показала редкий снимок взрослого внука
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«Красавец-мужчина»: София Ротару показала редкий снимок взрослого внука 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Знаменитая советская и украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками редким снимком своего горячо любимого внука Анатолия, который всеми силами старается избегать чрезмерной публичности и предпочитает вести далекой от шоу-бизнеса образ жизни.
На днях в Инстаграм-аккаунте 70-летней певицы Софии Ротару появился редкий снимок ее повзрослевшего внука Анатолия, который накануне отметил свое 24-летие. Звездная бабушка не упустила случая во всеуслышание поздравить внука, ведь общеизвестно, что в обычные дни он — ярый противник публичности и настоятельно просит не привлекать к нему излишнее внимание.
Надо признать, что, в отличие от своей сестры Сони Евдокименко, которая строит карьеру в модельном бизнесе, Анатолий редко балует поклонников своей бабушки новыми снимками, поэтому свежая публикация привлекла к семье артистки немало внимания. Подписчики Софии Михайловны пришли в настоящий восторг от очаровательного молодого человека, черты лица которого сильно напомнили им любимый образ кумира.
«Красавец мужчина! А на бабушку-то как похож» «Взрослый какой! А помнится, Вы с ним крошечным совсем недавно на сцену выходили… Время летит!» «Внук очень красивый, как и Вы!» «Очень привлекательный мужчина и прям видно, чей внук! Очень на бабушку похож»
Напомним, что не так давно поклонники заподозрили Софию Ротару в заключении тайного брака, который она якобы отметила долгим медовым месяцем на Мальдивах, однако сын артистки Руслан Евдокименко вскоре пролил свет на романтическую интригу, существующую в личной жизни его матери.
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 Ещё 5 источников 
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