«Красавец-мужчина»: София Ротару показала редкий снимок взрослого внука

Знаменитая советская и украинская певица София Ротару поделилась с поклонниками редким снимком своего горячо любимого внука Анатолия, который всеми силами старается избегать чрезмерной публичности и предпочитает вести далекой от шоу-бизнеса образ жизни.

На днях в Инстаграм-аккаунте 70-летней певицы Софии Ротару появился редкий снимок ее повзрослевшего внука Анатолия, который накануне отметил свое 24-летие. Звездная бабушка не упустила случая во всеуслышание поздравить внука, ведь общеизвестно, что в обычные дни он — ярый противник публичности и настоятельно просит не привлекать к нему излишнее внимание.

Надо признать, что, в отличие от своей сестры Сони Евдокименко, которая строит карьеру в модельном бизнесе, Анатолий редко балует поклонников своей бабушки новыми снимками, поэтому свежая публикация привлекла к семье артистки немало внимания. Подписчики Софии Михайловны пришли в настоящий восторг от очаровательного молодого человека, черты лица которого сильно напомнили им любимый образ кумира.

«Красавец мужчина! А на бабушку-то как похож» «Взрослый какой! А помнится, Вы с ним крошечным совсем недавно на сцену выходили… Время летит!» «Внук очень красивый, как и Вы!» «Очень привлекательный мужчина и прям видно, чей внук! Очень на бабушку похож»