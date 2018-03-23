Оборвавшиеся провода остановили десятки троллейбусов на площади Кирова

Вечером 23 марта из-за обрыва проводов на левом берегу в Кировском районе Новосибирска встали троллейбусы.

Очевидица заметила пробку из троллейбусов на площади Кирова в восьмом часу вечера. По её наблюдениям, рабочие ремонтировали контактные линии на кольце.

По данным сайта ЦУГАЭТ, возле площади Кирова со всех сторон скопились около полутора десятков троллейбусов.

«Обрыв», — коротко прокомментировали причину остановки троллейбусов в диспетчерской филиала № 2 «Кировский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт», куда корреспондент НГС позвонила как пассажир.

Также в диспетчерской заверили, что троллейбусы поедут уже совсем скоро.