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Оборвавшиеся провода остановили десятки троллейбусов на площади Кирова
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Оборвавшиеся провода остановили десятки троллейбусов на площади Кирова 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Вечером 23 марта из-за обрыва проводов на левом берегу в Кировском районе Новосибирска встали троллейбусы.
Очевидица заметила пробку из троллейбусов на площади Кирова в восьмом часу вечера. По её наблюдениям, рабочие ремонтировали контактные линии на кольце.
По данным сайта ЦУГАЭТ, возле площади Кирова со всех сторон скопились около полутора десятков троллейбусов.
«Обрыв», — коротко прокомментировали причину остановки троллейбусов в диспетчерской филиала № 2 «Кировский троллейбусный» МКП «Горэлектротранспорт», куда корреспондент НГС позвонила как пассажир.
Также в диспетчерской заверили, что троллейбусы поедут уже совсем скоро.
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