Во Франции задержан пособник террориста по делу о нападении в коммуне Треб

Полиция задержала сообщницу террориста, который совершил нападение на супермаркет в коммуне Треб, информировал прокурор Парижа Франсуа Моленс . Об этом сообщает РИА Новости.

Моленс подвердил, что атаку на юге Франции совершил 26-летний житель города Каркасон марокканского происхождения Редуан Лакдим, находившийся ранее под наблюдением полиции за мелкие правонарушения. По словам юриста, «ничто в его поведении на протяжении последних лет не позволяло предположить, что он готовится совершить теракт».

По версии следствия, в 10:30 утра по местному времени Лакдим захватил автомашину в Каркасоне, ранив водителя и убив пассажира. Затем он напал на казарму спецназа, в результате чего был ранен военнослужащий. После этого преступник ворвался в супермаркет в соседней коммуне Треб. Он кричал «Аллах Акбар» и грозил взорвать помещение.

В ходе перестрелки погибли два человека. При помощи подполковника полиции были освобождены заложники. Однако страж порядка получил серьезные ранения, за жизнь его теперь борются врачи. При штурме супермаркета террорист был ликвидирован.