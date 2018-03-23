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Во Франции задержан пособник террориста по делу о нападении в коммуне Треб
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Во Франции задержан пособник террориста по делу о нападении в коммуне Треб 

Российская Газета 12 часов назад
Фото: Газета.Ru
Полиция задержала сообщницу террориста, который совершил нападение на супермаркет в коммуне Треб, информировал прокурор Парижа Франсуа Моленс. Об этом сообщает РИА Новости.
Моленс подвердил, что атаку на юге Франции совершил 26-летний житель города Каркасон марокканского происхождения Редуан Лакдим, находившийся ранее под наблюдением полиции за мелкие правонарушения. По словам юриста, «ничто в его поведении на протяжении последних лет не позволяло предположить, что он готовится совершить теракт».
По версии следствия, в 10:30 утра по местному времени Лакдим захватил автомашину в Каркасоне, ранив водителя и убив пассажира. Затем он напал на казарму спецназа, в результате чего был ранен военнослужащий. После этого преступник ворвался в супермаркет в соседней коммуне Треб. Он кричал «Аллах Акбар» и грозил взорвать помещение.
В ходе перестрелки погибли два человека. При помощи подполковника полиции были освобождены заложники. Однако страж порядка получил серьезные ранения, за жизнь его теперь борются врачи. При штурме супермаркета террорист был ликвидирован.
Ответственность за нападение взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»). Теракт унес жизни троих человек, шестнадцать граждан получили ранения.
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