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СМИ: Террористы взяли на себя ответственность за нападение во Франции
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СМИ: Террористы взяли на себя ответственность за нападение во Франции 

Российская Газета 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Ответственность за теракт на юге Франции взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»). В результате атаки в коммуне Требе погибли три человека, еще трое граждан получили ранения. 26-летний Редуан Лакдим марокканского происхождения, известный полиции за мелкие правонарушения, ликвидирован силами правопорядка, сообщает информационное агентство Reuters.
По свидетельствам очевидцев, Лакдим ворвался в супермаркет с криком «Аллах Акбар» и грозился всех убить. В перестрелке погибли двое граждан. Ранее преступник застрелил водителя и завладел автомашиной. В городе Каркасон, который находится в пятнадцати минут езды от Требе, он обстрелял наряд полиции. После этого направился к супермаркету.
"Стрелок, проживавший в Каркасоне, был под наблюдением полиции за владение наркотиками и совершение мелких краж. Никто не мог бы подумать, что с ним произойдет столь значимый процесс радикализации", — отметил глава МВД Франции Жерар Колон.
Президент Эммануэль Макрон назвал нападение в Требе террористической атакой. Он отдал распоряжение провести детальное расследование инцидента. С 2015 года во Франции более 240 человек были убиты в результате атак радикальных лиц, которые клялись в верности террористам.
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