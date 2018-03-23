СМИ: Террористы взяли на себя ответственность за нападение во Франции 

Ответственность за теракт на юге Франции взяла на себя ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ»). В результате атаки в коммуне Требе погибли три человека, еще трое граждан получили ранения. 26-летний Редуан Лакдим марокканского происхождения, известный полиции за мелкие правонарушения, ликвидирован силами правопорядка, сообщает информационное агентство Reuters.
По свидетельствам очевидцев, Лакдим ворвался в супермаркет с криком «Аллах Акбар» и грозился всех убить. В перестрелке погибли двое граждан. Ранее преступник застрелил водителя и завладел автомашиной. В городе Каркасон, который находится в пятнадцати минут езды от Требе, он обстрелял наряд полиции. После этого направился к супермаркету.
"Стрелок, проживавший в Каркасоне, был под наблюдением полиции за владение наркотиками и совершение мелких краж. Никто не мог бы подумать, что с ним произойдет столь значимый процесс радикализации", — отметил глава МВД Франции Жерар Колон.
Президент Эммануэль Макрон назвал нападение в Требе террористической атакой. Он отдал распоряжение провести детальное расследование инцидента. С 2015 года во Франции более 240 человек были убиты в результате атак радикальных лиц, которые клялись в верности террористам.