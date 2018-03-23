Главное за неделю в регионах РФ. Похмелье после выборов, работа над ошибками, и «кхыть» губернатору

Жители Волоколамска забросали снежками губернатора Подмосковья

В среду, 21 марта, на полигоне «Ядрово» под Волоколамском произошел выброс сероводорода. Около 60 школьников пожаловались на головокружение и тошноту. Часть из них была госпитализирована.

После этого несколько сотен жителей города устроили стихийный митинг возле больницы. Вечером туда приехал губернатор Андрей Воробьев , которого сопровождал глава Волоколамского района Евгений Гаврилов . Воробьев находился в плотном кольце охраны, которая никого к нему не подпускала. А Гаврилов был вынужден пойти на непосредственный контакт с жителями. Один из участников акции толкнул чиновника, а другой — ударил по голове.

От Воробьева ждали публичного заявления о закрытии «Ядрово». Однако он не стал выступать перед людьми, сосредоточившись на общении с журналистами. Люди начали выкрикивать оскорбления адрес губернатора и кидать снежки. Какие-то из них даже попали в Воробьева, спешно покинувшего акцию под крики «Позор!»В четверг, 22 марта, Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» будет закрыт на следующей неделе.

«За стихийным митингом в Волоколамске, скорее всего, последуют массовые выступления жителей в других районах Подмосковья. Ситуацию усугубляет проведенная Воробьевым муниципальная реформа, в ходе которой практически все районы были упразднены и преобразованы в городские округа. Главы этих округов в отличие от глав районов не избираемы, а назначаемы. Эти главы не умеют общаться с народом и не справляются с задачей разрешения проблемных ситуаций. Если в ближайшее время каких-либо адекватных действий власть предпринимать не будет, протесты будут возрастать. И если случится какая-нибудь непредвиденная ситуация вроде той, когда в 2017 году недалеко от Серпухова был пожар на полигоне, и город в течение месяца практически просто задыхался, я не исключаю, что тогда будут уже и администрации штурмом брать».

«Мусорная» тема может стать серьезным препятствием на пути Воробьева к третьему сроку. Инцидент в Волоколамске на старте губернаторской кампании, понятное дело, не носит постановочного характера, потому что проблема объективная, и оппоненты губернатора, которых много, и, самое главное, оппоненты его патрона, министра обороны Сергея Шойгу , попытаются отыграть этот скандал по максимуму, и уже это делают.

Команде Воробьева нужно каким-то образом играть на нейтрализацию этой проблемы, разрабатывать какую-то контркампанию, потому что то, как он вел себя в Волоколамске и как это было истолковано в СМИ, — это, с точки зрения пиара, абсолютно неграмотно. Бегство под атакой снежков будет ему аукаться на протяжении всей губернаторской кампании, фото— и видеоматериалы служат просто шикарным основанием».

Девочка из Подмосковья стала интернет-мемом после жеста в адрес губернатора

В интернете набирает популярность новый мем: девочка, показавшая в ходе стихийного митинга в Волоколамске «жест смерти» губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Во время стихийного митинга девочка указала двумя пальцами на Воробьева, а затем провела ими по своему горлу.

Ряд пользователей соцсетей уже призвал выдвинуть девочку в губернаторы Московской области.

Мама девочки рассказала, что в жесте ее 10-летней дочери не было агрессивного подтекста:

«Скажу вам откровенно, у нас два кота, они с ними играют. И у них есть определенные танцы, когда они машут вот так руками и делают так по горлу: «Кхыть». Тот же самый жест она сделала и с ним. Поэтому когда думали, что она чего-то там, нехороший знак ему сделала, по большому счету там ничего особенного и нету».

Между тем специалисты указывают на недоработки со стороны МЧС и надзорных органов и недвусмысленно говорят, что губернатора Воробьева просто подставили.

«Губернатор Московской области А. Воробьев сообщил, что в центре Волоколамска установят специальное электронное табло, на котором в реальном времени будут отображать актуальные данные анализов воздуха и окружающей среды. Для забора проб, в Волокаламском районе будет действовать специальная передвижная мобильная лаборатория. Сообщается также, что необходимое поручение уже дано региональному управлению МЧС. Госпитализированным с жалобам на отравление оказывается помощь, — написал в своем блоге политконсультант Константин Калачев . — Читаю это и думаю, если режим ЧС на полигоне «Ядрово» действовал с 7-го марта, где до этого был местный МЧС? Чем занимались местные волоколамские власти? Надо сказать, что пока они бездействовали, у протеста появились профессиональные организаторы. В истории с подмосковным мусором пока больше вопросов, чем ответов. Понятно, что «мусор» — это большой бизнес, владельцы которого не всегда социально-ответственные люди. Понятно, что те, кто должен был заранее бить тревогу, проспали момент. Странно, что Роспотребнадзор превышения вредных веществ в Волоколамске не выявил. И совсем непонятно, как Воробьева так эффектно и красиво подставили под эмоционально-заряженную толпу. Стихийный протест очевидно получил хороших дирижеров».

Бывший смоленский сенатор получил условный срок за мошенничество

Бывший член Совфеда от Смоленской области Анатолий Мишнёв признан виновным в мошенничестве. Суд установил, что экс-сенатор получил от родных обвиняемого по уголовному делу 13 млн рублей, чтобы передать деньги судье для смягчения приговора, но оставил их себе.

По данным СМИ, Мишнёв получил деньги от родственников бывшего управляющего смоленским филиалом «Россельхозбанка» Тимура Кучера, обвиняемого в мошенничестве. В ходе заседания обвиняемый полностью признал свою вину.

С 2012 по 2015 год Мишнёв представлял в Совфеде смоленского губернатора Алексея Островского . Позже он был назначен руководителем Смоленскстата.

Прокуратура Смоленской области:

«Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и с учетом ряда смягчающих обстоятельств ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 4 года 3 месяца условно, с испытательным сроком 5 лет».

В качестве дополнительного вида наказания судом назначен штраф в размере 300 тысяч рублей.

УрФО

Екатеринбурге противники сноса телебашни «захватили» объект Противники сноса недостроенной телебашни на этой неделе устроили сразу несколько акций в поддержку объекта, демонтаж которого запланирован на 24 марта. Сначала сотни жителей Екатеринбурга вышли на митинг под лозунгом «Башня — символ свободы». А на следующий день 13 активистов попытались взобраться на недостроенный объект и устроить своеобразную забастовку. Прорваться через охрану удалось не всем: лишь трое активистов поднялись наверх и просидели там несколько часов. Замерзнув, активисты спустились вниз, однако в настоящее время им грозит уголовное дело. «Люди возмущены до крайности, кто — то готов жертвовать своей безопасностью и забирается наверх телебашни. Люди в отчаянье от беспредела, что творят местные власти и олигархи. Мы же не крепостные крестьяне и на дворе не 18 век: у людей есть свое мнение по поводу того, каким они видят город. Происходит непонятная метаморфоза и в тишине кабинетов это все дарится Андрею Козицыну », — прокомментировал корреспонденту «ФедералПресс» ситуацию вокруг недостроенной телебашни депутат гордумы Екатеринбурга Олег Хабибуллин . В Екатеринбурге УГМК покусилась на свободу слова В столице Среднего Урала разгорелся настоящий медиаскандал: на пресс-конференции, которую давал глава компании УГМК Андрей Козицын, руководитель пиар-блока «медников» попытался вырвать из рук журналиста микрофон. Корреспондент же всего лишь попытался задать вопрос о планах по строительству новой ледовой арены на месте демонтируемой телебашни. Руководитель пресс-службы «медников», посчитал, что строительство новой ледовой арены не относится к теме пресс-конференции — «Итоги сезона ХК „Автомобилист“. „Нового главного пиарщика надо убирать вместе со всем тем негативом, который он на себя собрал за тот короткий период времени, что он в УГМК, и ставить кого-то более компромиссного, способного договариваться. Все дело в том, что погонам в коммерческий пиар нельзя: там, где надо договориваться человек начинает шашкой махать и всех пугать. УГМК не может уйти из повестки, Козицын должен это понимать. Это огромная корпорация, в силу своих масштабов, вовлечена во все процессы Свердловской области. Важно в каком ключе они будут представлены в этой повестке. Как слон в посудной лавке, где у него вдребезги все бьется, либо что-то более адекватное и вызывающее дружелюбие. В ситуации с башней можно было выехать вообще без какого-либо негатива на позитиве. Не надо было вставать в позицию „мы здесь творим, что хотим, а вы с вашим мнением идите на фиг. УГМК не идет на диалог. Главная фраза руководителя пиара: „Давайте затыкайтесь и убирайтесь к чертовой матери!“. Понятно, что с такой позицией может быть только негативная реакция у общества на любую деятельность УГМК“, — прокомментировал ситуацию уральский пиарщик Платон Маматов.

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев провел в Екатеринбурге выездное совещание

Встреча прошла в полпредстве УрФО. На мероприятии присутствовали губернаторы шести регионов, силовики, федеральные и региональные чиновники. Николай Патрушев озвучил присутствующим ближайшие цели по борьбе с наркотиками, ужесточению экологических требований к предприятиям, защите от хакерских атак муцниципальной и государственной власти. Главными темами встречи стали импортзамещение и защита населения от чрезвычайных ситуаций. Также во время своего визита на Среднем Урале Николай Патрушев посетил ряд промышленных предприятий, в числе которых ОКБ „Новатор“ , „Уральские локомотивы“ (Группа Синара) и “Уралэлектромедь» (УГМК).

«Об озвученных в рамках поездки проблемах Николай Патрушев доложит президенту», — прокомментировал визит Николая Патрушева на Средний Урал его пресс-секретарь Евгения Аношина.

Для строительства экспо-парка в Екатеринбурге выбрали концепцию французского архитектурного бюро

На конкурсе архитектурных концепций для экспо-парка для Всемирной выставки Экспо-2025 победил проект франзузского архитектурного бюро «А. Бешу и партнеры». Выбирать пришлось из 17 претендентов в архитектурной части. В финал конкурса также вошли работы московского проектного института «Арена» и уральского бюро In.Form Еще 25 участников конкурса представили социально-философские концепции мероприятия.

«Это пока не проект, а можно сказать, набросок. В концепции особый упор сделан на экологичность, на гармоничное сочетание природы и урбанистики — и это то направление, в котором нам бы хотелось двигаться», — прокомментировал победу французского бюро губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Челябинске у задержанного главного инженера МУП «ЧКТС» при обыске нашли 30 миллионов рублей

В МУП «Челябинские коммунально-тепловые сети» города Челябинска 22 марта были произведены следственные действия в связи с уголовным делом по части 5 статьи 290 УК РФ «Взятка», возбужденным в отношении главного инженера предприятия Юрия Карпусенко. Его подозревают в получении «отката» за подключение к тепловым сетям в размере 460 тысяч рублей. При обыске в доме инженера полицейские нашли крупную сумму денег наличными.

«В ходе проведенных обысков следователями СК у подозреваемого изъято денежных средств в рублях и иностранной валюте на сумму более 30 миллионов рублей», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков . В ведомстве также уточнили, что новое дело не связано с расследованием УФСБ по фактам мошенничества с выводом средств из предприятия. Ранее по подозрению в этих действиях был арестован экс-глава администрации Челябинска Сергей Давыдов . В настоящее время он отпущен из СИЗО в связи с истечением срока содержания под стражей».

Стрельба в школе: никто не услышал крик о помощи

ЧП в Шадринске , где 21 марта в школе № 15 13-летняя школьница стреляла из пневматического пистолета по одноклассникам, и пострадали семь человек, вышло в федеральную повестку. Серьезных повреждений у пострадавших нет. По данному делу ведется следствие.

ЧП вызвало немедленную реакцию уполномоченной при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой . 22 марта она встретилась со школьниками, родителями, учителями школы № 15. А затем провела в правительстве Курганской области межведомственное оперативное совещание с целью выявить причины, способствующие ЧП в школе № 15, и оценить действия системы профилактики в регионе.

На ее рабочей встрече с губернатором области Алексеем Кокориным обсуждены совместные действия для устранения последствий этого ЧП. В том числе по организации досуга для учеников класса, в котором произошла стрельба, в предстоящие весенние каникулы, чтобы дети получили позитивные эмоции. Речь также шла о проведение семинаров по повышению квалификации для классных руководителей и психологов. Анна Кузнецова отметила, что она готова инициировать разработку необходимых мер на федеральном уровне. Личной встречи со стрелявшей девочкой у Кузнецовой не было — сейчас с ней работают психологи. С родителями потерпевших также работают специалисты, будет назначен куратор сложившейся ситуации.

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка:

«Выявлены зоны, в которых нужно очень активно работать. Во-первых, низкий охват психологической помощью. Никто не услышал тот крик о помощи, который был. Вначале был конфликт, который дошел до крайней степени. Вся система профилактики оказалась глуха, к тому, что происходило. Вдвойне тревожит, что ситуация повторяется. Я была в Перми , видела забинтованных детей в больнице. Но, к сожалению, когда заходит речь об исполнении даже грамотно составленных документов, именно субъективный фактор играет ключевую роль». Нужны усиление контроля исполнения сегодняшних, уже разработанных документов, также разработка новых мер, поиск новых потенциалов для этой работы с молодежью и подростками. Сегодня они есть в Курганской области. Я специально спрашивала у ребят: занимаются ли они в секциях. Да, они доступны. Но довести, заинтересовать и направить активность ребенка в нужном направлении, созидательном — это тоже мастерство. Сегодня необходимо разработать специальную программу, которая бы обеспечила психологическими кадрами, грамотными, профессиональными, школы. Текучка психологических кадров, возможно, в том числе обусловила нарушение преемственности в работе специалистов в такой важной и чувствительной зоне".

Алексей Кокорин, губернатор Курганской области:

«Нами будут предприняты все меры для того, чтобы дети, которые попали в эту ситуацию, получили необходимую помощь и всеми службами были сделаны соответствующие выводы»

Тюмени стартовал этап Кубка мира по биатлону

В Тюмени стартовал девятый, заключительный, этап Кубка мира по биатлону. Участие в этапе принимает 26 команд. Гонки проходят в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири», где ранее проходил чемпионат мира по летнему биатлону, чемпионат Европы по биатлону, а также ряд всероссийских и международных соревнований.

«Уверен, нас ждет яркий спортивный праздник, сильные эмоции, незабываемые впечатления от жаркой борьбы сильнейших атлетов планеты!», — заявил губернатор региона Владимир Якушев к участникам и гостям соревнований

Владимир Якушев предложил провести региональный конкурс среди молодых управленцев

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании Столыпинского клуба «Откровенный разговор» предложил провести региональный конкурс среди молодых управленцев. Глава региона ранее неоднократно встречался с участниками конкурса «Лидеры России» в роли наставника. По его словам, все они — сильные и достойные претенденты, в том числе представляющие Тюменскую область.

«Уровень их подготовки, особенно финалистов, очень серьезный и впечатляет. Это молодые люди, поработавшие в бизнесе, самостоятельно достигшие успеха, пройдя путь от обычных специалистов до руководителей. Участие в этом проекте и в целом успешное проведение конкурса на уровне России подвигло к идее организовать подобный конкурс на региональном уровне. Конечно, он не будет таким масштабным, но точно даст возможность увидеть нашу активную молодежь, готовую двигаться вперед, менять мир к лучшему», — пояснил губернатор Владимир Якушев.

ХМАО-Югра

Власти Югры выделят деньги на ремонт и строительство вокзалов

Правительство Югры вернет часть затрат на строительство и реконструкцию железнодорожных вокзалов в округе. Возмещение пройдет в рамках транспортных инвестиционных проектов региона. В частности, в этом году планируется реконструкция вокзалов в Пыть-Яхе Сургуте . Ремонта требуют комнаты отдыха, билетные кассы и внешние виды строений. Также предполагается строительство новых вокзалов в Приобье и Нягани.

«Сумма субсидии пока не установлена, ориентировочно на эти цели будет направлено 50 миллионов рублей, окончательная же цифра станет известна после прохождения проектами реконструкции госэкспертизы», — сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерий Фомагин.

Министр природных ресурсов Сергей Донской подписал приказ об увольнении главы Росприроднадзора Югры Романа Мишенина по истечении служебного контракта. Ранее руководитель Росприроднадзора Артем Сидоров рекомендовал Сергею Донскому не продлевать контракт с Мишениным.

«Есть достаточно оснований, чтобы не продлевать контракт с Мишениным в связи с замечаниями к его работе в прошлом, в том числе выговор, вопросы к финансовой дисциплине и показателям работы управления в 2017 году в целом», — заявил Артем Сидоров.

Ямал

Строительство моста через Обь на Ямале продлится почти четыре года

Строительство моста через Объ в Ямало-Ненецком автономном округе может занять от 3,5 до 4 лет. Сейчас специалисты исследуют дно Оби для составления проектной документации. Возведение моста обойдется в 8,2 миллиарда рублей. Генподрядчик будет определен конкурсным путем.

«В рамках Российской Федерации будет объявлен конкурс. Я могу сказать, что среди тех, которые я знаю, компании две-три, которые, наверное, вообще физически могут такой объем выполнить. Это очень сложно», — говорит глава региона Дмитрий Кобылкин

Детский омбудсмен ЯНАО ушел в отставку

Уполномоченный по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе Виталий Орешкин подал заявление о досрочной отставке по собственному желанию. В ходе очередного заседания окружные депутаты приняли постановление о досрочном прекращении его полномочий.

«В ходе заседания были внесены поправки в Закон автономного округа «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе», сокращающие с 14 до 3 дней срок представления новых кандидатур на эту должность в случае досрочного прекращения полномочий омбудсмена, и в региональный закон «О Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа», изменяющие порядок рассмотрения законодательным органом ежегодного доклада уполномоченного о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в регионе», — рассказали в пресс-службе Заксобрания.

СЗФО

В минувшую субботу МИД РФ сообщил об отзыве согласия на открытие и работу в Петербурге генерального консульства Великобритании. Позже о полном прекращении деятельности в России заявил Британский Совет. Визовый центр Великобритании в Петербурге сообщил, что продолжит работу, но сроки оформления виз могут увеличиться. Ситуация развивалась на фоне напряженности между странами в связи с попыткой убийства на территории города Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которые после покушения находятся в коме. Великобритания обвинила Россию в причастности к инциденту и выслала со своей территории 23 российских дипломатов.

«Когда наша страна ссорится с другими странами, возникают политические моменты, которые находят отражение, в частности, в функционировании консульств. У нашей страны, к сожалению, не очень хорошие отношения со значительной частью западных стран. Консульство Великобритании в Петербурге собираются закрывать вне зависимости от формальных вопросов, например, о том, платят они аренду или не платят, как это было в случае с генконсульством Польши в Петербурге. Подобное может произойти и с какой-нибудь другой страной. Это все печальное проявление общей тенденции. Нет смысла устранять консульство Великобритании и Британский совет, от которых нет никакого вреда, а есть только польза. Они проводят различные мероприятия», — сказал в разговоре с «ФедералПресс» политолог, профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин.

ЦИК проверит избирком Петербурга

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила накануне, что Санкт-Петербургскую избирательную комиссию ждет проверка, поскольку по итогам президентских выборов самое большое число жалоб на нарушения поступило из Петербурга. «Действительно надо признать, что многое было сделано, работа над ошибками, но далеко не все. И, к сожалению, по целому ряду направлений у нас есть серьезные претензии ко всей избирательной системе Санкт-Петербурга», — сказала Памфилова.

Вечером в день голосования губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что «выборы прошли спокойно, по-деловому, это показывает политическую зрелость жителей нашего города». Он подчеркнул, что не было зафиксировано происшествий, скандалов и серьезных нарушений, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Напомним, в Петербурге в поддержку действующего президента высказались более 75% избирателей. Между тем, 18 марта представители штабов кандидатов, в том числе Грудинина и Собчак заявили о многочисленных нарушениях.

Появится новая ТОСЭР

На прошлой неделе официально объявили о создании территории опережающего социально-экономического развития «Пикалево» в Ленобласти, которая позволит диверсифицировать экономику города и снизить зависимость от градообразующего предприятия — компании «БазэлЦемент-Пикалево». Предполагается, до 2030 года будет создано более 1,7 тысяч новых рабочих мест, а объем привлеченных инвестиций составит более 18,2 млрд рублей. Правительством Ленобласти уже подписаны рамочные соглашения с инвесторами о реализации пяти проектов, в том числе по строительству тепличного комплекса, созданию производства форменной одежды, швейного производства, фабрики по выпуску обоев, производства изделий для «ИКЕА» и предприятия по добыче песка.

«Думаю, что для Пикалево — это хороший шанс окончательно стереть печальную «славу» депрессивного прошлого и развиваться, — считает доктор экономических наук, профессор, преподаватель Высшей школы экономики (ВШЭ) Александр Осипов . — Тем более, что под ТОСЭР уже подведена законодательная база — парламент региона принял законопроекты, устанавливающие льготы по налогам на прибыль и имущество для резидентов ТОСЭР. Пока это касается только одного моногорода — Пикалево, где объем новых инвестиций в проекты должен составить около 20 млрд рублей, но планируется, что таких территорий станет больше. Правда, помимо уже утвержденных льгот ТОСЭР наверняка потребуется помощь федерального центра».

В Ленобласти статус ТОСЭР планируется присвоить моногородам Сланцы Сясьстрой , проекты пока на стадии подготовки документов

Запущено энергоснабжение Коневского монастыря

В Ленобласти запущено полномасштабное электроснабжение островного Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря (находится на острове Коневец — один из восточных островов Ладожского архипелага) и инфраструктурных объектов в бухте «Владимировская». Монастырь в настоящее время реставрируется при поддержке ПАО «НК „Роснефть“ и администрации региона. В правительстве области отметили, что энергопотребность необходима для реставрации монастыря, строительства и благоустройства территории. Напомним, что Коневский Рождество-Богородичный монастырь входит в число самых известных островных монастырей России, наряду с Соловецким и Валаамским.

»Электричество поступило раньше запланированного срока. Считаем этот проект важным, потому что тот, у кого нет прошлого, нет и будущего, поэтому так важно сохранять свое наследие не только для современников, но и ради потомков. Значение этого места трудно переоценить — как с духовной, так и с культурной точки зрения. И наша главная задача — обеспечить максимально эффективную координацию всех участников этого проекта, чтобы в итоге создать комфортные условия для тех, кто решит прикоснуться к этой православной святыне», — сказал вице-губернатор по ЖКХ и энергетике Олег Коваль

Финансировать статус Петрозаводска не будут

Депутаты карельского парламента приняли в первом чтении законодательную инициативу Артура Парфенчикова «О столичном статусе Петрозаводска». Однако, как и предсказывали эксперты после внесения документа, ясности с финансированием столичных функций пока нет. В первую очередь потому, что законопроект ничего подобного и не предполагает. «Реализация проекта закона не потребует дополнительных расходов за счет средств бюджета Республики Карелия», — значится в пояснительной записке.

По мнению экс-главы Петрозаводска Галины Ширшиной, до тех пор, пока этот вопрос не будет решен, Петрозаводск по-прежнему будет столицей лишь на бумаге. «Это такое немножко лицемерное решение. Потому что, принимая закон, нужно четко понимать, обеспечен он финансово или нет. Иначе это просто пустышка», — сказала «ФедералПресс» бывший мэр. По мнению сопредседателя карельского регионального штаба ОНФ, депутата карельского Заксобрания Анны Лопаткиной, вопрос с финансированием еще решат. «Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2019 года. То есть у нас есть время на его проработку и возможность заложить в бюджет 2019 года те средства, которые будут обеспечивать этот статус. Предусматривается, что будут межбюджетные трансферты и часть средств будет заложена, взята из федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года», — пояснила депутат.

«Псковавиа» оставили летный сертификат

«Надо понимать, что тут есть два аспекта в этом вопросе. Первое, с чем нужно было вести переговоры, это поддержка региона, которая позволит выполнять сертификационные требования, в частности выплату зарплат, ведь других интересантов пока не наблюдается. Как говорят, регион уже выделил средства на погашение задолженности. Если бы такой подтвержденной поддержки не было бы, то у Росавиации не оставалось бы вариантов, чтобы остановить бизнес компании. Второе, отсутствие проблем с безопасностью. Если бы они были, то никакие уговоры на Росавиацию не подействовали. Так что у компании, видимо, все хорошо в этом отношении», — сказал «ФедералПресс» гендиректор информационно-аналитическое агентства Aviaport Олег Пантелеев

Федеральные власти подтвердили финансирование реконструкции крупнейшего в областном центре спортивного комплекса «Машиностроитель», который должен стать одной из основных площадок Международных Ганзейских дней летом 2019 года в Пскове. Городские власти безуспешно пытались подтвердить федеральное финансирование объекта на протяжении нескольких лет. С ноября прошлого года вопрос находилась на контроле главы региона Михаила Ведерников, которые смог в Москве пролоббировать финансирование реконструкции стоимостью 750 млн рублей.

Накануне на встрече с главой региона вице-премьер Виталий Мутко подтвердил, что заявка Псковской области будет поддержана, а для области сейчас важно оперативно подготовить проект реконструкции городского стадиона.

Ведерников фактически под личные гарантии смог получить поддержку в выделении 50 млн рублей на окончание строительства центра подготовки велосипедистов в Великих Луках. Сроки по возведению этого спортивного объекта сорвали недобросовестные подрядчики. На встрече с вице-премьером врио губернатора заявил, что лично будет контролировать ход строительства, и центр будет введен до конца года.

Мэр Калининграда ушел в отставку

Решением депутатов горсовета Калининграда Александр Ярошук в минувшую среду досрочно освобожден от должности мэра. Столицу региона он возглавлял на протяжении 11 лет, пережив двух губернаторов. При этом третий срок Ярошука на посту градоначальника стартовал в декабре прошлого года после победы на непрямых выборах, до этого он дважды избирался горожанами. Причиной увольнения экс-мэр назвал переход на новую работу, он добавил, что будет отстаивать интересы Калининграда и области, но уже в Москве. Новый руководитель горадминистрации будет избран конкурсной комиссией 18 апреля.

Комментируя отставку градоначальника, эксперты называют последние 11 лет «эпохой Ярошука», и оценивают ее неоднозначно. Критикуют бывшего мэра за массовую точечную застройку и вырубку деревьев. При этом, как отметил политический консультант Анатолий Ромашко, именно Александр Ярошук решил основные инфраструктурные проблемы города:

«Многие об этом уже забыли, но в городе были серьезные проблемы с водой — она подавалась по часам, до верхних этажей многоэтажных домов вообще не доходила. Были построены очистные сооружения, решены другие базовые инфраструктурные задачи». Опыт экс-мэра, по мнению эксперта, может быть полезен Калининградской области, если Ярошук будет представлять интересы региона на федеральном уровне.

В деле о взрыве появился подозреваемый

В расследовании взрыва газа 20 марта в жилом доме в Мурманске , в результате которого погибли три человека, появился подозреваемый — 19-летний житель региона, который совершил подрыв. В настоящее время он находится в больнице в тяжелом состоянии, СК планирует провести психолого-психиатрическая экспертиза для установления его вменяемости. О мотивах действий подрывника не сообщается. Уголовное дело расследуется по статье «Убийство двух и более лиц».

«По версии следствия, подозреваемый, умышленно перевел в положение «включено» конфорки газовой бытовой кухонной плиты, а затем перерезал шланг, соединяющий металлическую трубу газопровода с кухонной плитой. Осознавая общественную опасность своих действий и предвидя возможность наступления общественно опасных последствий в виде неизбежности взрыва скопившегося в квартире бытового газа и причинения в результате взрыва смерти неограниченному числу лиц, зажег спичку», — сообщает региональный СК.

Замначальника Дальневосточной таможни погорел на шубах

На Дальнем Востоке первый в этом году крупный коррупционный скандал. На взятках попался первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления Сергей Федоров . Следствие обвиняет его в получении взятки в сумме 26 миллионов рублей и 150 тысяч долларов. Предполагается, что деньги перед арестом он успел сжечь — при обыске их не обнаружили.

По версии следствия, с 2015 по 2017 год Сергей Федоров покровительствовал бизнесмену во ввозе шуб. Сейчас таможенник находится под стражей.

Следственный комитет России:

«Федоров оказывал полное содействие в организации работы Дальневосточного таможенного управления ФТС России в пользу ЗАО «Дальзавод-Терминал», а также в разрешении любых проблемных вопросов с сотрудниками таможенного органа при ввозе товаров народного потребления на таможенную территорию Таможенного союза».

На Колыме появится одноименная территория опережающего развития

Объем инвестиций в новую ТОР составит 3,3 миллиарда рублей. В ней объединятся восемь инвестиционных проектов. Уже в 2020 году бюджет области от предприятий ТОР может получить более 300 миллионов рублей ежегодно. Среди проектов — проект модернизации энергосистем в нескольких поселках, рыбоперерабатывающий завод, тепличный комплекс и туркомплекс.

«Мы ожидаем положительного решения и рассчитываем на создание дополнительных рабочих мест и налоговой базы. Кроме того, реализация инвестиционных проектов ТОР даст толчок к развитию инфраструктуры, а на ее базе возможно создание новых предприятий и новых проектов».

В 2018 году несколько регионов Дальнего Востока могут оказаться во власти цунами

В центре «Антистихия» сообщают, что сильные землетрясения могут вызвать цунами на Камчатке, Сахалине, Курилах и в Приморье. По шкале Имамуди-Ииды-Соловьева их интенсивность может составить пять баллов.

Директор Камчатского филиала ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров:

«Вероятность такого землетрясения в указанном районе в течение ближайших пяти лет составляет около 30 процентов. Землетрясения подобной силы регулярно происходят на Камчатке и Курильских островах, именно поэтому наш регион — один из наиболее сейсмоактивных на Земле».

Мусор в реки сбрасывают жители

Красноярске перед сезоном паводков начали очищать русло реки Бугач. За неделю из реки подняли 730 кубометров бытового и строительного мусора. В том числе автомобильные шины, пластиковые ящики, куски пенопласта, холодильник и фонарный столб. В прошлом году из реки доставали детские коляски и бытовую технику, десятки автомобильных покрышек.

«Реку засоряют в основном сами местные жители, живущие по соседству, — сообщили в муниципальном предприятии «САТП». — Из-за мусора проход воды в реке серьезно затруднен. А во время паводка она из-за мусора разливается сильнее обычного и затопляет прилегающую территорию и дороги».

Омичи жалуются на неприятный запах из-за выбросов

В дежурную часть Минэкологии Омской области на этой неделе поступило 24 жалобы на неприятный запах из-за повышенных выбросов местных предприятий.

Специалисты министерства выехали для анализа ситуации на улицы города и замерили содержание вредных веществ в воздухе, а также взяли пробы на всех 10 постах наблюдения Омска

«Причина неприятного запаха, распространившегося по омским Нефтяникам –неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности, — сообщили в Минэкологии области. — Это повлекло за собой загрязнение приземного слоя воздуха, создаваемого выбросами промышленных предприятий, ТЭЦ и транспорта».

Чиновники добавили, что все семь городских предприятий, у которых есть разрешение на выброс загрязняющих веществ, заранее предупредили о неблагоприятной погоде — они были обязаны временно уменьшить выбросы.

Из-за затопления в столице республики введут режим ЧС Жители столицы Бурятии массово жалуются на нетипичные последствия сезона паводков — из-за повышенного уровня воды на улицах Улан-Удэ многие горожане были вынуждены взять отгулы на работе и эвакуировать детей к родственникам, живущим в других городах. Из-за нестандартного паводка в республике могут ввести режим ЧС.

Власти Улан-Удэ уже признали свою неспособность самостоятельно справиться с подтоплениями из-за талых вод. В четверг в Улан-Удэ прошло экстренное заседание штаба из-за паводковой ситуации в регионе, на котором было решено привлечь технику Водоканала, МЧС и военных. Причиной ЧП чиновники называют обилие осадков, выпавших этой зимой на территории республики. Еще в феврале эксперты отмечали, что с магистралей Улан-Удэ в этот сезон вывезли в три раза больше тонн снега, чем в предыдущие годы — 140 тонн.

«Если объявим ЧС, то в рамках этого статуса из средств фонда на ликвидацию последствий сможем привлечь технику дорожных строителей, МЧС, военных. По-хорошему вообще-то надо работать в плановом режиме, а не ЧС», — прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов

Турпоток на Байкал растет слишком быстро

За прошлый год в Приангарье число туристов выросло на 4,7% — всего за 2017 год регион посетили 1,6 миллиона туристов. Иркутская область вышла на второе место в рейтинге потенциала развития событийного туризма по данным Национальной ассоциации туризма, а в рейтинге туристической привлекательности центра информационных коммуникаций поднялась с 15 на 13 место среди всех российских регионов. При этом иркутское озеро Байкал возглавило рейтинг самых популярных мест природы России Всемирного наследия ЮНЕСКО . По данным на начало 2018 года, в Иркутской области работает 124 туроператора и 498 гостиниц и турбаз. Однако экологи резкого увеличения турпотока на Байкал опасаются.

«Увеличение турпотока может привести к уничтожению мыса Хобоя на байкальском острове Ольхон. В результате эрозии тут может исчезнуть растительность, которая связывает почву. Ее просто смоет со скального основания в воду, в итоге в Байкале получится мутная каша, а на Хобое — просто голые камни. Никому это не нужно», — сообщает эколог госучреждения «Заповедное Прибайкалье» Святослав Пантюхов.

РСТ снизила тарифы, и против нее возбудили дело

21 марта сотрудники СУ СКР и оперативники ФСБ провели следственные действия в помещениях пермской краевой Региональной службы по тарифам. Объявлено о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). В РСТ заверили, что ведомство оказывает следствию полное содействие. В прессе высказываются предположения, что уголовное дело могло быть возбуждено по материалам прокурорской проверки в связи с отменой или снижением долгосрочных тарифов для поставщиков ресурсов. В частности потери электросетевых компаний вследствие этого оцениваются в размере от 2 до 20 млн рублей.

Виталий Степанов , доцент кафедры уголовного права и прокурорского надзора ПГНИУ:

«Не перестаю удивляться двойному подходу к тарифам, их потребителям и тем, кто их устанавливает. Уж десять лет как РСТ химичит с тарифами. Химия эта бьет по карману рядового потребителя. Нарушения закона не раз устанавливались судом, но по интересующим изумленную публику эпизодам не возбуждались уголовные дела. В том числе по факту включения в тарифы ПСК сотни миллионов несуществующих процентов по кредитам, уничтожения тарифных дел, фальсификации приложений к договору купли-продажи теплоэнергии и представлению их в суд, многолетнего и многократного нарушения антимонопольного законодательства, договоренностей экс-губернатора о реализации инвестпрограммы и росте тарифа сверх предельного уровня с представителем компании-монополиста. Но как только новый руководитель РСТ начал хоть как-то снижать тарифы, появляется уголовное дело и, заметьте, не по перечисленным выше эпизодам. По опубликованной версии следствия, были незаконно отменены долгосрочные тарифы для ряда электросетевых компаний, из-за чего они недополучили от 2 до 20 млн руб. Если здесь есть состав преступления, то и вопросов нет — возбуждайте дело, но что будем делать со всем остальным из перечисленного?»

Александра Бочкарева. На этой неделе стало известно о возбуждении нескольких уголовных дел или возникших у правоохранительных органов вопросов к депутатам различных уровней в Нижегородской области. Прокуратура региона направила представление в адрес городской думы Нижнего Новгорода с требованием досрочно прекратить депутатские полномочия Олега (Владимировича) Сорокина за занижение полученного за 2016 год дохода в справке о доходах и неотражение в ней договора займа на 9 млн рублей. Следственные органы СКР возбудили уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Нижегородской области Евгения Кузьмина , подозреваемого в уклонении от уплаты 2,34 млн рублей налогов, а также депутата заксобрания Александра Глушкова и его брата Владимира Глушкова, депутата земского собрания Балахнинского района, подозреваемых в мошенничестве со зданием балахнинской автостанции. Тем временем прокуратуре не удалось через суд обязать заксобрание досрочно прекратить депутатские полномочия председателя совета регионального отделения «Справедливой России»

Объявлен конкурс по отбору регионального оператора по обращению с ТКО Министерство строительства , ЖКХ и энергетики Удмуртии объявило конкурс по отбору регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Итоги конкурса будут подведены 1 мая. Оператор должен начать работу с 1 января 2019 года. Однако в республике до сих пор не приняты тарифы, по которым будет работать региональный оператор. Это планируется сделать только в октябре. Впрочем, согласно плану мероприятий по переходу на новую систему обращения с ТКО на территории Удмуртии, конкурсный отбор тоже должен был пройти в другие сроки. Первоначально конкурс планировалось провести 15 марта, а заключить договор с регоператором — 1 апреля. Кроме того, не решена проблема со строительством необходимых полигонов. Очередь из коммерческих компаний, желающих принять участие в конкурсе, в республике также пока не выстроилась.

«Претенденты на получение статуса регоператора должны понимать, по какому тарифу они будут возить мусор. А в двух районах Удмуртии — Глазовском и Сарапульском — до сих пор не решен вопрос со строительством полигонов. Из-за этого два куста пока остаются без мест для складирования мусора. Мы опасаемся, что в связи с этим будет завышен тариф, который должен быть единым по республике. Кроме того, до сих пор не известно, как будет учитываться разделение мусора в формировании цены за услугу», — считает активист регионального отделения ОНФ Евгений Сомов , пояснивший местным СМИ, что в связи с этим заинтересованные компании не смогут просчитать возможную прибыль и оценить риски работы операторами.

Депутатам предложили общаться с избирателями на периферии

Исполком Казани утвердил перечень «специально отведенных мест» и помещений, в которых депутаты Госдумы , Госсовета Татарстана и городской думы могут встречаться с избирателями без получения на это специальных разрешений. Большая часть определенных властью уличных площадок и домов культуры располагаются на окраинах города. Напомним, в мае 2017 года Госдума приняла закон, фактически приравнявший встречи с избирателями к митингам. Без согласования с чиновниками такие встречи возможны только во дворах, а также в помещениях и специально отведенных местах, которые должны быть определены местными властями. Аналогичный закон был принят Госсоветом Татарстана. По мнению депутатов, выделяя места для встреч с избирателями преимущественно на периферии, власти ущемляют права избирателей и их избранников. Выразить протест намерено местное отделение «Справедливой России».

Депутат Госдумы Александр Сидякин не видит в этом решении никаких ограничений для депутатов: «Ты можешь встречаться с избирателями, где захочешь. Со студентами — в вузах. С учителями — в школах. Эти площадки надо воспринимать как дополнительную опцию. Если сравнивать ничего с чем-то, это тоже плюс. До этого момента такой возможности вообще не было».

Наблюдатели FIFA отметили большое отставание при строительстве «Самара Арены»

Представители FIFA отметили серьезное отставание при строительстве стадиона «Самара Арена». Совместная делегация представителей FIFA и оргкомитета «Россия-2018» посетила Самару в рамках седьмого оперативного визита. «Мы часто говорили о задержках по ходу строительства. Несмотря на достигнутый прогресс, мы наблюдаем значительное отставание, еще предстоит выполнить огромный объем работ», — резюмировал увиденное директор департамента FIFA по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит . Наиболее серьезные проблемы при строительстве «Самара Арены» были связаны с возведением каркаса. В настоящее время основные строительные работы на стадионе завершены, идут инженерные и отделочные работы. В работам по обустройству поля планируется приступить, как только потеплеет. По предварительной информации, стадион будет сдан в конце апреля — на 28 апреля на нем запланирован тестовый матч между Крыльями Советов» и воронежским «Факелом».

«Не стоит излишне драматизировать. Мы не видим причин, почему работы могут быть не завершены», — заметил генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин , оценивающий степень готовности стадиона как высокую.

Кировчане пьют из-за сложной социально-экономической ситуации в регионе

Общественная палата Кировской области обсудила рост продаж спиртосодержащих жидкостей двойного назначения в регионе. Однако актуальной эта тема стала еще летом 2017 года, когда Кировская область отметилась сразу в нескольких «алкогольных рейтингах». Сначала регион вошел в ТОП-15 самых пьющих регионов, потом в пятерку регионов-лидеров по пьяной преступности. К октябрю кировчане взяли новые «высоты», сделав область общероссийским лидером по алкогольной смертности. Правда, к концу года показатели немного изменились, но в итоге регион все равно занял четвертое место в России по количеству алкогольных отравлений. В полиции говорят, что знают обо всех точках круглосуточной продажи алкоголя и ларьках, торгующих жидкостями двойного назначения. Как объясняет начальник отдела организации применения административного законодательства УОООП МВД России по Кировской области Алексей Леванов, основная проблема заключается в том, что у полиции нет полномочий для эффективной борьбы с торговцами спиртосодержащими жидкостями.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз : «Если в какой-то области пьют больше, чем в остальных субъектах, значит, социально-экономическая ситуация в регионе сложная. Значит, люди там живут хуже, чем остальные граждане России. Значит, зарплаты низкие и с работой трудно. Количество отравлений в регионе прямо пропорционально количеству выпитого суррогата. Я знаю, что в сельской местности 10 тысяч рублей — это обычная зарплата. На эти деньги нормально не проживешь, поэтому многие начинают пить. Запретительные меры в борьбе с алкоголизацией населения абсолютно бессмысленны. Человеку, который получает десять тысяч и не может себе позволить легальный алкоголь, нет дела до этих запретов. А у тех, кто пьет умеренно, всегда дома есть запас на случай прихода гостей. К тому же запреты демонстрируют крайнюю степень неуважения к населению. Ведь основная масса жителей пьет в нормальных количествах — не нужно к ним относиться как к быдлу. Выход я вижу только один — повышение уровня жизни населения. Не факт, что жители станут пить меньше — на Западе пьют не меньше, чем у нас — но они хотя бы начнут употреблять качественную продукцию, будут пить вино вместо водки и пива».

Регион вышел из «красного пояса»

Итоги выборов президента РФ в Оренбургской области позволили руководству региона констатировать, что область вышла из «красного пояса». Если на выборах главы государства в 2012 году Геннадия Зюганова поддержали более 22% избирателей, обеспечив ему один из самых высоких показателей в России, то в 2018 году свои голоса за баллотировавшегося от КПРФ Павла Грудинина отдали уже только 15% избирателей. Не смотря на то, что в целом электоральная поддержка у коммунистов в Оренбургской области стала ниже, этот результат все — таки вошел в ТОП-20 по стране.

Вице-губернатор Оренбургской области по внутренней политике Вера Баширова: «Высокий результат Павла Грудинина в ряде территорий обусловлено политическими и экономическими особенностями. В частности, Домбаровский район дал большой (26% — прим. ред.) процент за Павла Грудинина в силу высокой численности малых предпринимателей и фермеров, мелких лавочников. За Грудинина шли голосовать не коммунисты, а, в первую очередь, малый бизнес. Помимо того, там, в Домбаровском районе, нет крупной промышленности и там нет как таковой думающей, ответственной, извините, пожалуйста, интеллигенции».

У властей возникли сложности с акционированием МКП «Теплоснабжение города Пензы».

У пензенских властей возникли сложности с акционированием МКП «Теплоснабжение города Пензы». Приватизация должна была стать первой ступенью в процессе передачи предприятия в концессию. Однако потенциальный концессионер — Мордовский филиал ПАО «Т Плюс» — не торопится и не выполняет достигнутые ранее договоренности. В регионе появились опасения, что сложности с приватизацией скажутся на следующем отопительном сезоне. Глава Пензы Виктор Кувайцев поручил своему заместителю Юрию Ильину подготовить письмо на имя председателя правления ПАО «Т Плюс» Дениса Паслера , в котором мэрия попросит уточнить позиции компании по ситуации, сложившейся вокруг подготовки МКП к акционированию. В ноябре 2017 года «Т Плюс» и руководством Пензы было достигнуто соглашение, согласно которому компания должна направить на улучшение теплоснабжение в Пензе с 2018 по 2020 годы 654 млн рублей. Как сообщали в ПАО, только в 2017 году компания вложила в ремонт и реконструкцию тепловых сетей города350 млн рублей собственных средств. Инвестиционная программа 2018-2020 годов предусматривает их поэтапную замену — 3,3 км в 2018 году, 5 км — в 2019 году и 2 км — в 2020 году. Согласно данным администрации города, сейчас в ведении «Теплоснабжения города Пензы», находятся 290 км трубопроводов, у «Т Плюс» — 160 км. При этом ремонта требуют порядка 345 км сетей, износ которых составляет до 80%.

Депутат пензенской городской думы Олег Шаляпин : «Вопрос о приватизации предприятия стоит давно, но движения нет. На мой взгляд, муниципальное предприятие „Т Плюс“ не нужно. Оно убыточное и практически все сгнившие городские теплосети находятся на его балансе. „Т Плюс“ не выгодно содержать эти сети. А миллиардные долги и убытки предприятия в конечном итоге ложатся на городской бюджет. 10 километров сетей, которые хочет переложить инвестор, крайне мало. В ремонт сетей нужно вкладывать огромные средства, их ни у кого нет, тем более, у бюджета города. Но нужно решать эту проблему, вести переговоры, в том числе на федеральном уровне».

В Волгоградской области все-таки планируют перевести время на час вперед

В Волгоградской области решили сменить часовой пояс — стрелки предлагается перевести на час вперед к московскому времени. Законопроект с предложением внесения соответствующих корректировок федеральный закон «Об исчислении времени» региональный парламент разработает к своему следующему заседанию, сообщил в четверг спикер областной думы Николай Семисотов . Основанием для такого решения стали результаты регионального референдума, проведенного 18 марта одновременно с выборами президента. По его результатам без малого 59% проголосовавших (при явке в 66,38%) поддержали перевод стрелок. Напомним, в 2014–2016 годах часовой пояс, правда без референдума, сменили Самарская, Ульяновская, Саратовская и Астраханская области — последние две соседи Волгограда с севера и юга. В областной думе вопрос также поднимался, однако решения депутатами принято не было и по предложению Общественной палаты региона, которую поддержал губернатор Андрей Бочаров , было решено провести областной референдум. 22 марта губернатор заявил, что не сомневается в том, что волгоградская инициатива будет одобрена Госдумой и Советом Федерации. Рассмотрение, впрочем, как пояснили в Общественной палате области, скорее всего случится только в осеннюю сессию Госдумы.

Экс-депутат Волгоградской областной думы, доктор медицинских наук Наталья Латышевская: «Если вспомнить советское время, то мы всегда были на час от Москвы. Ну и действительно с точки зрения медицины летний рассвет в 3 часа это очень нехорошо, особенно для детей. Люди ведь живут по так называемым циркадным циклам, от них зависит, например, выработка гормонов. Что касается обвинений в том, что, мол, станем еще более провинциальными, то это глупость. Сколько регионов живут на час, два и больше от Москвы и прекрасно себя чувствуют. Но есть один важный момент. Вроде бы в Госдуму вновь пытаются внести закон о возврате сезонного — летнего и зимнего — времени. Нашим депутатам стоило бы поинтересоваться, насколько реальная ситуация с ним, если этот проект будет принят, то и смысла в переводе нет, это будет компромисс, который всех устроит».

Севастополь покинул вице-губернатор по внутренней политике

В день оглашения результатов президентских выборов в Севастополе стало известно — увольняется вице-губернатор Вячеслав Гладков , отвечающий за внутреннюю политику, муниципалитеты и СМИ. Он подтвердил «ФедералПресс» эту информацию, а пресс-служба и губернатор до сих пор от комментариев воздерживаются. Несмотря на патологическую нелюбовь местных жителей к варягам-чиновникам, после объявления об увольнении общественники начали писать петиции с просьбой к Гладкову остаться. В открытых письмах они называли экс-мэра города Заречный «севастопольцем» и рассказывали журналистам о том, как он отлично наладил коммуникации между властью и обществом. Несмотря на несколько конспирологических версий его решения подать в отставку, ни одна из них не подтвердилась.

Секретарь регионального отделения «Единой России» Борис Колесников сообщил «ФедералПресс», что знал о решении Гладкова подать прошение об отставке как минимум за месяц до выборов. «Я могу точно сказать — его никто не увольнял, он еще месяц назад говорил, что принял такое решение. Причину он не объявлял — сказал личное, — рассказал он — Для нас его уход будет очень большой потерей. Гладков был заместителем секретаря партии. В силу своего неконфликтного характера он смог наладить взаимодействие с общественностью и пытался сгладить острые углы и противоречия, которые возникали в городе. Он был на своем месте и без короны на голове — и никогда чурался сам приезжать, несмотря на то, что вице-губернатор. Я считаю его другом и для меня — это потеря. Пока не вижу равноценной замены».

Аксенов пожаловался на подчиненных, не выполняющих его поручения

Сергей Аксенов сообщил, что со следующей недели по результатам обращений всех категорий — поступивших в социальных сетях, на телефон «горячей линии» — и поручений, данных в результате выездных приемов граждан, будут сделаны выводы. По его словам, качество работы с обращениями граждан вызывает большие нарекания и у жителей Крыма, и у него лично. В частности, он привел в качестве примера, ситуацию в транспортной сфере и Керчи , откуда поступает много жалоб на бездействие властей. Также Сергей Аксенов добавил, что в связи с огромным количеством обращений будет перестроена система контроля.

Владимир Джаралла , политолог: «Подобная информация укладывается схему официальных сообщений о том, как начальник наводит порядок среди подчиненных. Людям такое нравится и подобные сообщения производят впечатление. Однако ситуация требует более глубокого взгляда. В данном случае мы видим систему управления, в который постоянно требуются лично вмешательство и тщательный контроль руководителя за своими подчиненными. Другими словами, когда начальственное око перестает внимательно следить — крымские чиновники тут же начинают работать спустя рукава. Отмечу, что это неправильная система. И подчиненные должны работать без постоянных напоминаний со стороны начальства».

СКФО

Грозном мужчина с огнестрельным оружием напал на полицейского.

После чего был убит. Это произошло в Старопромысловском районе Грозного.

Сотрудники силовых структур Республики Чечня

«По факту нападения на стража порядка возбуждено уголовное дело. На месте работают эксперты и следователи. Идет поиск возможных пособников застреленного бандита. Устанавливается его личность, а также круг возможного общения, мотивы нападения на силовика. По предварительным данным, убитый бандит — житель Чеченской Республики. Сам раненый страж порядка был немедленно отправлен в больницу. Сейчас ему оказывают помощь медики. По предварительным данным, жизнь правоохранителя сейчас вне опасности».

Споры вокруг Верхнего рынка Ставрополя прекратились

Точку в спорах вокруг возвращения в муниципальную собственность Верхнего рынка Ставрополя поставил Вячеслав Трифонов — президент ТПГ «ИнтерРос» ООО, в аренде у которого находился рынок. Компания аффилирована с бывшим главой Кабардино-Балкарии , а ныне сенатором Арсеном Каноковым. Сейчас продолжается процесс передачи объектов Верхнего рынка мэрии.

Президент ТПГ «ИнтерРос» ООО Вячеслав Трифонов:

«Все, что было до 2011 года, — ответственность компании Гашимова. В конце 2012 года, когда ТК «Южный» начал управлять рынком, возобновились выплаты «ИнтерРоса» по кредитным долгам. С этого времени, то есть за пять лет, погашено уже около 400 млн рублей — почти половина долга. Вместе с тем, выполнялись и инвестиционные обязательства перед администрацией города Ставрополя — за этот же период рынок увеличил торговые площади в два раза, а налоговые выплаты и арендная плата в казну увеличились почти в 10 раз и достигли 34 млн 200 тысяч рублей в год.

К настоящему моменту все обязательства по договору перед комитетом по управлению городским имуществом города Ставрополя исполнены. А имущество рынка и вновь построенные здания и сооружения стоимостью 260 млн рублей, то есть в размере предусмотренных договором аренды инвестиционных вложений, будут переданы в собственность города. Руководство комитета по горимуществу и ТПГ «ИнтерРос» работают над переходом в установленном законодательством и договором порядке».