15-летнего школьника жестоко избили в Нижнем Новгороде

Следственный комитет проводит проверку. Следователи начали проверку после того, как в соцсети появилось фото избитого подростка. Он лежит на снегу в крови. На нём камуфляжные штаны, за которые, судя по направленности группы, в которой размещено фото, школьник и был жестоко избит.

Под фото более 130 комментариев, в том числе такие: «А наказания никто не боится за это фото?», «Дети, вы с ума сходите уже, что тут похвального?», «Вы, малолетки, озверели, на зоне вам уже нары греют».

В региональном СУ СКР сообщили, что избитому школьнику 15 лет, он живёт в Ленинском районе Нижнего Новгорода.