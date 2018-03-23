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15-летнего школьника жестоко избили в Нижнем Новгороде
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15-летнего школьника жестоко избили в Нижнем Новгороде 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Следственный комитет проводит проверку. Следователи начали проверку после того, как в соцсети появилось фото избитого подростка. Он лежит на снегу в крови. На нём камуфляжные штаны, за которые, судя по направленности группы, в которой размещено фото, школьник и был жестоко избит.
Под фото более 130 комментариев, в том числе такие: «А наказания никто не боится за это фото?», «Дети, вы с ума сходите уже, что тут похвального?», «Вы, малолетки, озверели, на зоне вам уже нары греют».
В региональном СУ СКР сообщили, что избитому школьнику 15 лет, он живёт в Ленинском районе Нижнего Новгорода.
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